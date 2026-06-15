ニコニコ笑顔を浮かべながら、飼い主さんにおもちゃを見せてくれる柴犬さん。しかし、棚の下に落としてしまって…まさかのハプニングで見せた『表情』が話題になっているのです。

思わず笑顔になる微笑ましい光景は記事執筆時点で13万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：ニコニコ笑顔の犬が『棚の下におもちゃを落としてしまった』結果…動揺しすぎて見せた『表情の激変』】

笑顔でおもちゃを見せてくれる犬

Xアカウント『@RKfWUAQ1xbOEEAp』に投稿されたのは、柴犬さんが見せた可愛すぎる行動。

この日もニコニコの眩しい笑顔を浮かべながら、お気に入りのおもちゃを飼い主さんに見せてくれていたという柴犬「すず」ちゃん。

棚の下に落としてしまって…『表情が激変する光景』に反響

飼い主さんにもらった空のカップをとっても嬉しそうにくわえていたのだそう。しかし、ふとした瞬間に落としてしまい、運悪く棚の下に入り込んでしまったというのです。

大急ぎで追いかけたものの、カップは棚の奥に…すずちゃんには届かない場所まで転がっていってしまったそう。

するとすずちゃんから笑顔は消えてしまい、迫真の表情で『たいへん！ママ！』とばかりに助けを求めたのだといいます。

他のおもちゃをくわえて落ち着こうとしてみたり、その場を離れてみたりしたものの…どうしても気になるカップの行方。

飼い主さんにカップを救出してもらうと…無事、再びすずちゃんの表情に笑顔が戻ってきたようです。

笑顔になったり、困った顔をしてみたり…ほんの1分の間に表情をコロコロ変えるすずちゃんのお姿は、飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「カップが潜り込んだ時の動揺が可愛い」「別のおもちゃを咥えて焦っている感じがなんとも可愛いですね」「お互いに気持ちが通じてるのが、良くわかりますね」「もう可愛すぎ」「助け求めてるのかわいい」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな女の子の日常が大人気

すずちゃんは、12歳の女の子。とっても表情豊かで、飼い主さんをお出迎えする時や遊びに誘う時、嬉しい時…おもちゃをくわえながら、ニコニコ笑顔を見せてくれる姿が大人気なのです。

先輩チワワの「ミニ」先輩とのやり取りや、飼い主さんとの微笑ましい日常は日々柴犬の魅力や、たくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@RKfWUAQ1xbOEEAp」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。