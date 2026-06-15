6月28日よりNHK BSP4K・NHK BSにて放送される福本莉子主演のプレミアムドラマ『勿忘草の咲く町で ～安曇野診療記～』のゲスト出演者として、長野博、白石加代子、高橋ひとみ、神保悟志、前田亜季、中島ひろ子、長野凌大、平泉成、杉田かおる、六平直政、大方斐紗子、三浦貴大、宇梶剛士の出演が発表された。

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本作は、『神様のカルテ』や『スピノザの診察室』などをの現役医師の小説家・夏川草介の同名小説を原作としたヒューマンドラマ。清らかな水と澄みきった空気の流れる信州・安曇野を舞台に、北アルプスを望む小さな総合病院で、看護師と医師が患者一人ひとりの人生と真剣に向き合う姿を描く。

物語の中心となるのは、患者に寄り添おうと奮闘する若手看護師・月岡美琴（福本莉子）と、花を愛する少し不器用な研修医・桂正太郎（菅生新樹）。2人が日々の救急搬送、看取りの現場、厳しい病状説明、そして患者や家族の葛藤と向き合いながら、ときに衝突し、ときに支え合い、確かな絆を育んでいく。未曽有の高齢化が進む地域医療の現場で、高齢者医療と終末期医療の難しさに直面する2人。「人がどう生き、どう人生を終えていくのか」という医療の本質に近づいていく姿が描かれる。

ゲストとして発表されたのは、第1話・第2話に出演する長野博、白石、高橋、神保、前田、第3話・第4話に出演する中島、長野凌大、第5話・第6話に出演する平泉、杉田、第7話・第8話に出演する六平、大方、三浦、宇梶の13名。

第1話・第2話に出演する長野博は、安曇野のわさび園で働く子煩悩な父親・長坂守を演じる。40歳でもうけたひとり息子の良太を妻の千秋と共に溺愛しているが、深刻なガンがみつかる役柄だ。第3話・第4話に出演する長野凌大は、美琴や正太郎たちのいこいの場となっている中華料理店の孫・福富拓馬を演じる。

第7話・8話話に出演する六平は、急性胆管炎で運び込まれた95歳の母・やゑを見舞い続ける孝行息子・内島八蔵役、三浦は、老衰で寝たきりの祖父・富次を病院に預ける多忙なサラリーマン・田々井昭役をそれぞれ演じる。

コメント長野博（長坂守役）

今回は、重病を患った患者として出演させていただく事になりました。突然の宣告ながら、ポジティブに家族の存在に支えられながら病気と闘っていきます。病気が発覚してからの過ごし方、病気への向き合い方、残された時間をどう過ごしていくか。医師や看護師の方の言葉に触れながら生きていきます。何気ない一言が、残された時間をどう生きていくかに繋がる。選択肢として病院を選ぶのは自分自身ですが、人間味あふれる先生と出会う事で前向きになれる。出会いの大切さを改めて感じさせられる役柄でした。あっという間の撮影時間でしたが、素敵なキャスト、スタッフの皆さんと中身の濃い時間をご一緒できました。

長野凌大（福富拓馬役）

福富拓馬役を演じます。長野凌大です。拓馬は東京で仕事に打ち込む真面目な青年です。僕もまだまだ走り出しの身として仕事に打ち込む日々を送っているので、拓馬の日々の葛藤や家族との距離感に対して考えることが多かったです。拓馬の心にある優しさと、仕事に全力を注ぐ真面目さを演じられるように頑張りました。医療従事者の方々の延命治療との向き合い方や、家族との繋がりの尊さを考えられる回になっていると思います。何卒、宜しくお願い致します。

六平直政（内島八蔵役）

最近、ドラマや映画で医療関係の作品がものすごく増えています。その多くはガンに関する患者のものか、老齢看護の問題をあつかった物が、たくさんあります。このドラマは田舎の総合病院を舞台に、若手看護師と新人研修医を中心として、現在の地域医療に見られる課題や色々な患者との出会いを描く人間ドラマです。私は年老いた母親を看護する息子の役（自分も年老いてる）です。私もだんだん年を取ってきてこういうドラマを演じると実生活とダブル部分があって真剣に向かわざるを得ません。今回も若い役者さんと一緒にその病院との関わりを強く感じながら演じさせて頂きました。とても身につまされる医療の世界との関わりが勉強になりました。日本は今、老人世界になってきています。是非、多くの方に見ていただきたいです。宜しくお願い致します。

三浦貴大（田々井昭役）

仕事に追われながら、祖父の終末期医療に向き合う役柄を演じました。見る人によっては、ひどく冷たく映るかもしれません。しかしながら、現実に起こっている問題なのでしょう。家族であっても、むしろ家族であるからこそ難しい、現在の社会における課題なのだと思います。すでに寝たきりで会話ができない家族に対して、どのような選択をするのが正解なのか。撮影が終わった今ですら、私自身がその立場に置かれた時どうするべきか、答えは全く見えません。自分だったらどうするか。そんなふうに考えながら、ドラマを楽しんでいただければと思います。（文＝リアルサウンド編集部）