米全国紙のＵＳＡトゥデーは１４日（日本時間１５日）、カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、フィリーズの今夏補強ターゲットになっていると報じた。

フィリーズでは、巨人在籍経験もあり、レンジャーズ時代の２０２３年にはゴールドグラブ受賞右翼手のＡ・ガルシア（３３）が右広背筋の筋断裂で６０日間の負傷者リスト入りしている。その代役として今夏のトレード期限までに、エンゼルスのＪ・アデル外野手（２７）と、鈴木が補強候補に挙がっているという。

鈴木は２２年に５年総額８５００万ドル（約１０１億円＝当時のレート）で広島からポスティングでカブス入り。今季が契約最終年となっている。

この日は敵地・ジャイアンツ戦で、１度は「５番・指名打者」に入ったスタメンが発表されたが、その後外れた。前日１３日（同１４日）の敵地・ジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場。３回の２打席目には左前適時打も放っていた。だが、４回裏の右翼の守備で打球を処理した際に右膝を痛めて途中交代。接触プレーなどはなかったが、表情をゆがめてすぐにトレーナーらが駆け寄ってそのまま交代となっていた。