ＪＲＡは１５日、２０２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５歳）が選出されたと発表した。また、顕彰者には今年３月に定年で引退した国枝栄元調教師、騎手時代にＪＲＡ通算２５４１勝を挙げた蛯名正義調教師が選出された。

オジュウチョウサンは記者投票で１３６票を獲得し、選定基準となる投票者（記者１５７人）の４分の３（１１８票）以上をクリアする８６・６％の得票率となり、見事に殿堂入りを果たした。障害馬の殿堂入りは１９８５年に選出されたグランドマーチス以来４１年ぶりで２頭目となる。

生涯成績は４０戦２０勝（うちＪＧ１・９勝を含む重賞１５勝）。平地では未勝利だったが、史上初の中山グランドジャンプ５連覇（１６〜２０年）を達成し、ＪＲＡ賞最優秀障害馬に１６〜１８年、２１、２２年の５度選出され、歴代最強ジャンパーとして名声を上げた。また、１８年には武豊とのコンビで平地のレースで２勝を挙げ、有馬記念にも出走して９着となり、大きな話題を呼んだ。総獲得賞金は９億４１３７万円を記録した。

２２年の中山大障害を最後に引退し、現在は北海道日高町のＹｏｇｉｂｏヴェルサイユリゾートファームで種牡馬として繫養（けいよう）されている。産駒はタクミオジュウ（牡２歳、母シアワセデス、美浦・小島）が４月１０日に美浦トレセンでゲート試験に合格済み。福島開催のデビューを予定している。