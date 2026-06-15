ミニストップアプリ限定、毎週金曜日に店内淹れたてコーヒーSサイズ無料クーポンを配布
ミニストップは、6月5日より、ミニストップアプリ限定で毎週金曜日に店内淹れたてコーヒーSサイズの無料クーポンを配布するキャンペーンを開始した。
ホット･アイスいずれか1杯を無料で利用できるクーポンを、一人1枚限定で当日に使用できる。ミニストップアプリではこのほかにも各種クーポンを用意しており、来店促進を図る。
金曜日限定 コーヒーSサイズ無料〈毎週金曜日限定でコーヒー1杯無料〉
キャンペーンでは、店内で淹れたてのコーヒーSサイズを対象に、ホットまたはアイスのいずれか1杯を無料で提供する。クーポンは毎週金曜日に配布され、利用できるのは配布当日に限られる。
金曜日限定 コーヒーSサイズ無料〈キャンペーン概要〉
開始日:2026年6月5日(金)
展開地区:全国(2026年5月末時点1,720店舗)
内容:ミニストップアプリ限定で、毎週金曜日に店内淹れたてコーヒーSサイズ(ホット･アイスいずれか1杯)の無料クーポンを配布
※クーポンは当日に限り、お一人さま1枚利用可能。
※一部取り扱いのない店舗あり。
※他のセールやキャンペーンとの併用不可。
※キャンペーン内容は変更または終了となる場合がある。