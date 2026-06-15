松本まりか、JK時代の“青春”赤裸々告白「向こうは好きではなかったんですけど…」【エミリとマリア】
【モデルプレス＝2026/06/15】女優の松本まりかと⾼橋メアリージュンが6月15日、都内で開催されたドラマ「エミリとマリア」（6⽉18⽇24時59分〜MBSドラマ特区枠／23時30分〜tvk）第1話先⾏上映会&トークイベントに出席。高校生時代のエピソードを明かした。
【写真】41歳主演女優「健康的で素敵」センス光る差し入れ
本作は、アパレルブランドを経営するエミリ（松本）と、テレビ局で働くマリア（高橋）が、自分なりの幸せを求めて奔走する姿を描く。この日は脚本・監督の根本宗⼦も出席していた。
松本は「前回の作品で『奪い愛、真夏』という作品だったんですけど、メアちゃんの存在とお芝居が、本当にあの作品を面白くしてくれて。視聴者の人にメアちゃんの存在が楽しい・面白いって言ってもらえたなっていう風に感じていたんです」と高橋との過去の共演を振り返り、目の前で見ていても、メアちゃんのお芝居っていうのは、本当に面白かったですし、かつすごくナチュラルだし、ハッとさせられるし」とコメント。「あと裏側でも、本当に素敵な方なんです。大好きになってしまって」と語った。
そして「また一緒にやりたいっていう風に思っていたときに、今回これだけ一緒にやれる役・関係性で。そもそも大好きだし、信頼を超えて安心感でした」と説明。「本当に台詞が多かったので。メアちゃんとお芝居することで、ぎこちなさとか、つっかえたり、『ん？』って思うことがなく、本当に信頼を超えた安心した中で一緒にできたっていうのが、すごいなって思いました」と絶賛していた。
高橋は「前回のときはバチバチで、まりかちゃんが演じていた役が本当に辛そうだったので、（気持ちを）出せない、溜まっちゃう役だったんですけど、今回はすごくのびのびと。役柄もあるんですけど（笑）。まりかちゃんって、もちろん狂気的な役もシリアスな役も素晴らしいんですけど、今回ご一緒して、コメディめちゃくちゃ輝くな！って」と吐露「コメディの松本まりか様、大好き！本当に面白くて、お芝居しながらウケちゃうんです。笑っちゃうんですよ。そのまんま笑っちゃってるときもあります。もちろん役を通していますけど、本当に面白くて可愛いから。チャーミングで。面白くて笑っちゃっているところも、実際にありますね」と話していた。
さらに高橋は「プライベートでも会う女優さんって少ないんですよ。リアルにミーティングするっていうのは。でも、まりかちゃんとは数回会ったりして。お茶したりして」と交流を告白。松本は高橋が開設している瞑想のYoutubeチャンネル「高橋メアリージュンのあさひがのぼるよる」に言及し「（心が）ざわざわってなった時に、メアちゃんと一緒に瞑想したりしているんです（笑）」「生き方、ライフスタイルみたいなものも、とってもいいなっていう風に思っていて。お芝居もだし、そういう生き方も、全部好きって感じです」と共感している様子だった。
物語に絡めて、JK時代にハマっていたものを聞かれた松本は「青春」と回答。「女子高生って、今が最強の時期だっていうことをすごく自覚して焦るんですよね。今ここで青春しなければ、この3年間が黄金期でしょって。17歳、どうしよう、青春しなきゃって言って。好きな子がいたんですけど…向こうは好きではなかったんですけど（笑）」と赤裸々に振り返り「青春をしなくちゃと思って、一生懸命青春っぽいことを頑張ってた。でも、たぶんこれからのほうが青春なのかな…青春がこれから来ちゃうかもしれない」と笑顔を見せた。
自分の機嫌の取り方については「お庭」とコメント。「引っ越して、ちっちゃいお庭があるんです。テラスでカフェをするのが大好きで。今はずっとそのお庭で緑を見ながら。あと、家庭菜園とか始めちゃいましたね。まあ、昨日からなんですけど（笑）。最新情報（笑）。スーパーで売っているポット、オーガニックのバジルとかシソとトウガラシ、あとはスプラウト系とか」と明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳主演女優「健康的で素敵」センス光る差し入れ
◆松本まりか＆高橋メアリージュン「エミリとマリア」
本作は、アパレルブランドを経営するエミリ（松本）と、テレビ局で働くマリア（高橋）が、自分なりの幸せを求めて奔走する姿を描く。この日は脚本・監督の根本宗⼦も出席していた。
◆松本まりか、高橋メアリージュンとの共演で「大好きに」
松本は「前回の作品で『奪い愛、真夏』という作品だったんですけど、メアちゃんの存在とお芝居が、本当にあの作品を面白くしてくれて。視聴者の人にメアちゃんの存在が楽しい・面白いって言ってもらえたなっていう風に感じていたんです」と高橋との過去の共演を振り返り、目の前で見ていても、メアちゃんのお芝居っていうのは、本当に面白かったですし、かつすごくナチュラルだし、ハッとさせられるし」とコメント。「あと裏側でも、本当に素敵な方なんです。大好きになってしまって」と語った。
そして「また一緒にやりたいっていう風に思っていたときに、今回これだけ一緒にやれる役・関係性で。そもそも大好きだし、信頼を超えて安心感でした」と説明。「本当に台詞が多かったので。メアちゃんとお芝居することで、ぎこちなさとか、つっかえたり、『ん？』って思うことがなく、本当に信頼を超えた安心した中で一緒にできたっていうのが、すごいなって思いました」と絶賛していた。
◆高橋メアリージュン、松本まりかとはプライベートで交流
高橋は「前回のときはバチバチで、まりかちゃんが演じていた役が本当に辛そうだったので、（気持ちを）出せない、溜まっちゃう役だったんですけど、今回はすごくのびのびと。役柄もあるんですけど（笑）。まりかちゃんって、もちろん狂気的な役もシリアスな役も素晴らしいんですけど、今回ご一緒して、コメディめちゃくちゃ輝くな！って」と吐露「コメディの松本まりか様、大好き！本当に面白くて、お芝居しながらウケちゃうんです。笑っちゃうんですよ。そのまんま笑っちゃってるときもあります。もちろん役を通していますけど、本当に面白くて可愛いから。チャーミングで。面白くて笑っちゃっているところも、実際にありますね」と話していた。
さらに高橋は「プライベートでも会う女優さんって少ないんですよ。リアルにミーティングするっていうのは。でも、まりかちゃんとは数回会ったりして。お茶したりして」と交流を告白。松本は高橋が開設している瞑想のYoutubeチャンネル「高橋メアリージュンのあさひがのぼるよる」に言及し「（心が）ざわざわってなった時に、メアちゃんと一緒に瞑想したりしているんです（笑）」「生き方、ライフスタイルみたいなものも、とってもいいなっていう風に思っていて。お芝居もだし、そういう生き方も、全部好きって感じです」と共感している様子だった。
◆松本まりか、JK時代を回顧
物語に絡めて、JK時代にハマっていたものを聞かれた松本は「青春」と回答。「女子高生って、今が最強の時期だっていうことをすごく自覚して焦るんですよね。今ここで青春しなければ、この3年間が黄金期でしょって。17歳、どうしよう、青春しなきゃって言って。好きな子がいたんですけど…向こうは好きではなかったんですけど（笑）」と赤裸々に振り返り「青春をしなくちゃと思って、一生懸命青春っぽいことを頑張ってた。でも、たぶんこれからのほうが青春なのかな…青春がこれから来ちゃうかもしれない」と笑顔を見せた。
自分の機嫌の取り方については「お庭」とコメント。「引っ越して、ちっちゃいお庭があるんです。テラスでカフェをするのが大好きで。今はずっとそのお庭で緑を見ながら。あと、家庭菜園とか始めちゃいましたね。まあ、昨日からなんですけど（笑）。最新情報（笑）。スーパーで売っているポット、オーガニックのバジルとかシソとトウガラシ、あとはスプラウト系とか」と明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】