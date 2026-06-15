【DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01/02 キラクリアバージョン】 6月15日16時より予約開始 10月 発送予定 価格：各9,240円

バンダイは、なりきり玩具「DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01/02 キラクリアバージョン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月15日16時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は各9,240円。

本商品は「DXゴチゾウパーティーコレクション 仮面ライダーガヴバージョン01/02」を特別仕様の“キラクリアバージョン”として商品化したもの。

各ゴチゾウは別売りのDX変身ベルトガヴにセットし連動が可能となっている。

DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン01 キラクリアバージョン

セット内容

・ガヴ ザクザクチップスフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ガヴ ふわマロフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ガヴ チョコダンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ガヴ グルキャンフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ガヴ ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ガヴ オーバーモードゴチゾウ キラクリアバージョン

・ガヴ マスターモードゴチゾウ キラクリアバージョン

・ヴァレン ドーマルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ヴァレン ブシュエルフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ヴァレン フラッペカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン

・ヴラム ゼリーカスタムゴチゾウ キラクリアバージョン

・ヴラム アラモードモードゴチゾウ キラクリアバージョン

DXゴチゾウパーティーセット 仮面ライダーガヴバージョン02 キラクリアバージョン

セット内容

・ランゴゴチゾウ（グラニュートver.）キラクリアバージョン

・グロッタゴチゾウ（グラニュートver.）キラクリアバージョン

・ニエルブゴチゾウ（グラニュートver.）キラクリアバージョン

・シータゴチゾウ（グラニュートver.）キラクリアバージョン

・ジープゴチゾウ（グラニュートver.）キラクリアバージョン

・ボッカゴチゾウ（グラニュートver.）キラクリアバージョン

・リゼルゴチゾウ（グラニュートver.）キラクリアバージョン

・ビターガヴ スパーキングミフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ヴァレン チョコルドフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ベイクゴチゾウ キラクリアバージョン

・ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

・ビターガヴ バキバキスティックフォームゴチゾウ キラクリアバージョン

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