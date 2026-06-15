◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

強豪オランダとのグループステージ初戦を戦った日本代表。両チーム無得点で迎えた後半には、2度リードを奪われましたが、いずれも同点に追いつき「2-2」の引き分けとしました。

試合を振り返ったキャプテン・板倉滉選手は「先に先制されて追いついて、もう1回得点されてっていう非常にタフな試合にはなりましたけど。特に失点した時にチームみんなで集まって、ブレないように冷静に戦えた結果が2-2という結果になったと思います」とコメント。続けて「初戦難しい試合でしたけど、この勝ち点1というのを非常にポジティブに。チームに勢いをもたらしてくれるかなと思います」と語りました。

日本時間12日に、キャプテンをつとめていた遠藤航選手が負傷離脱することとなり、あとを受けた板倉選手。「自然とコミュニケーションも増えていきましたし、とにかくみんなが同じ方向を向いてやれてたと思う。それが今日の結果につながったかなと思います」と、チームのさらなる団結について口にしました。

次戦の相手となるチュニジアは、同日のスウェーデン戦に「1-5」と敗戦。相手もさらに意気込んで向かってくると思われますが、板倉選手は「前回大会もそうでしたけど、この次の試合というところが非常に重要になってくる」とし、「次は(勝ち点)3を取りに行かないといけないですし、今日で勢いはついたと思いますけど、もう一回引き締めてやりたいなと思います」と意気込みました。