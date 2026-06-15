ルルルン美容液の新提案♡個包装タイプのカフェインセラムで集中ケア

フェイスマスクブランドとして多くの女性に愛されるルルルンから、新発想の集中ケア美容液「ルルルンカフェインセラムショット」が登場します♡朝の顔まわりのもたつき感や、大切な予定前の肌コンディションが気になる時に使える個包装タイプの美容液で、必要な時だけ手軽にケアできるのが魅力。持ち運びにも便利な“1ショット美容液”として、毎日のスキンケアに新しい選択肢を提案します。

塗るカフェイン美容という新発想

「ルルルンカフェインセラムショット」は、近年海外でも注目されているカフェイン美容に着目したアイテムです。

カフェイン※1の引き締め効果と高い浸透性※2を活かし、朝のメイク前や大切なイベント前など、顔まわりをすっきり整えたいタイミングで使用できます。

さらに、光や空気に触れにくい個包装仕様を採用。

美容成分をフレッシュな状態で保ちながら使用できるため、自宅はもちろん旅行や出張先でも便利に活躍します。

※1整肌成分 ※2角質層まで

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3つの美容成分で多角的にアプローチ

本アイテムは、カフェイン※1・PDRN※2・ビタミンC※3を組み合わせたトリプル処方を採用しています。

【カフェイン※1】

余分なもたつき感へアプローチし、すっきりと引き締まった印象へ導きます。

【PDRN※2】

乾燥によるごわつきを防ぎ、キメの整ったハリ感のある肌をサポート。角質層までうるおいを届け、いきいきとした印象へ整えます。

【ビタミンC※3】

肌を引き締めて毛穴を目立ちにくくし、メイク映えするなめらかな肌へ導きます。

3つの美容成分が連携することで、むくみケア※4、毛穴ケア※5、キメケアを同時に叶えます。

※1整肌成分 ※2ハリ成分DNA-Na ※3整肌成分テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※4マッサージによる ※5肌のひきしめによる

商品情報＆販売店舗

使い切りタイプだからこそ、肌状態や予定に合わせて必要な時だけ取り入れられるのも魅力です。

ルルルンカフェインセラムショット

価格：15包入 1,980円(税込)

【発売日】2026年6月15日（月）から順次発売

【販売店舗】ルルルン公式オンラインストア、アットコスメ、PLAZA、スギ薬局、マツモトキヨシ、ココカラファイン

いつでも自信の持てる肌印象へ♡

忙しい朝や大切な日の前こそ、手軽に取り入れられる集中ケアアイテムがあると心強いもの♡

「ルルルンカフェインセラムショット」は、個包装ならではの使いやすさと、カフェイン・PDRN・ビタミンCによる多角的なアプローチで、すっきりとした印象の肌へ導いてくれます。

その日のコンディションに合わせて取り入れながら、自信の持てる美肌づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。