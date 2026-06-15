171インチの仮想ディスプレイを実現　ASUSのゲーミングARグラス『ROG XREAL R1』国内発売へ

ASUS JAPANは、Republic of Gamers（ROG）ブランドのゲーミングARグラス『ROG XREAL R1』の国内販売を発表した。予約受付は6月15日14時より開始された。

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本製品は、XRハードウェア開発を手掛けるXREALとの協業により誕生したゲーミングARグラスで、240Hz対応マイクロOLEDパネルを搭載したゲーミングARグラスとしては世界初となる（2026年5月時点、ASUS調べ）。4メートル先で171インチ相当、10メートル先では428インチ相当の仮想スクリーンを実現し、最大240Hzのリフレッシュレートと0.01msの応答速度により、滑らかで応答性に優れた映像体験を提供する。

ROG Allyとの組み合わせで最大限の性能を発揮する設計となっており、ROG Allyからリアルタイムで各種設定を操作できる。PCでは「ROG Control Dock」と「ASUS DisplayWidget Center」を通じて、直感的な操作と機能設定が可能となっている。

空間没入感を高める機能として、リアルタイム2D-to-3D変換のほか、3DoFおよびAnchorモードに対応。Anchorモードでは仮想ディスプレイを現実空間内の任意の位置に固定できる。さらにエレクトロクロミック（調光）レンズ技術により、周囲の環境に応じてレンズの透過率を自動調整する。

CES 2026での初公開以降、ハードウェアとソフトウェアの両面で最適化が重ねられており、PC、コンソール、携帯型ゲーミングデバイスにまたがるプラグアンドプレイ対応デバイスとして展開される。

ASUS Store、Amazon、XREAL公式ECサイトでは7月14日より順次出荷を開始。ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラでは7月下旬より順次出荷を開始する予定。なお、本製品はIPDごとに製品型番が異なり、ASUS Storeと家電量販店では保証期間および発売価格が異なる。

■製品情報ROG XREAL R1メーカー：ASUS JAPAN（XREALとの協業）予約開始日：6月15日14時出荷開始日：7月14日（ASUS Store／Amazon／XREAL公式ECサイト）、7月下旬（ビックカメラ／ヤマダデンキ／ヨドバシカメラ）主な仕様：240Hz対応マイクロOLEDパネル、応答速度0.01ms、最大171インチ相当（4メートル時）／428インチ相当（10メートル時）の仮想スクリーン、リアルタイム2D-to-3D変換、3DoF／Anchorモード対応、エレクトロクロミック（調光）レンズ販売チャネル：ASUS Store、Amazon、XREAL公式ECサイト、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ製品詳細：https://rog.asus.com/jp/glasses/rog-xreal-r1/

（文＝リアルサウンド編集部）