予約不可のレアキャスト・きほ、プレゼンターとして登壇＆高校生モデル表彰「追いかけていればいつか必ず自分なりの形にできる」夢追う学生へメッセージ【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/15】ファンクラブを開設するほどの人気からなかなか予約が取れないレアキャスト・きほが、「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」（愛知・COMTEC PORTBASEにて6月13日開催）に出演。「関西コレクション」出演をかけた公開オーディションが開催され、ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」賞が発表された。
【写真】人気キャバ嬢が学生イベントでプレゼンター担当
本イベントの公開オーディションは、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定した。
きほがプレゼンターを担当した「CHANCE ＆ CHANGE」賞は高校生部門のゆあさんが受賞。きほは同賞に込められた想いについて「皆さんそれぞれ夢をお持ちかと思います。1人ひとりそれぞれ夢が違うように、追いかけ方も頑張り方も人それぞれで、人と比べずに一生懸命頑張って追いかけていってほしいです。夢は追いかけていればいつか必ず自分なりの形にできると思うので、頑張ってください」と語り、エールを送った。
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演したほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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◆きほ、学生にエール
本イベントの公開オーディションは、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定した。
きほがプレゼンターを担当した「CHANCE ＆ CHANGE」賞は高校生部門のゆあさんが受賞。きほは同賞に込められた想いについて「皆さんそれぞれ夢をお持ちかと思います。1人ひとりそれぞれ夢が違うように、追いかけ方も頑張り方も人それぞれで、人と比べずに一生懸命頑張って追いかけていってほしいです。夢は追いかけていればいつか必ず自分なりの形にできると思うので、頑張ってください」と語り、エールを送った。
◆ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE」
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演したほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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