卵4個×納豆2パックで満腹『和風納豆オムレツ』大根おろしでさっぱり、ふわとろ食感

居酒屋の定番メニューを思わせる和風オムレツ。卵に納豆をたっぷり混ぜ込むことで、ふわとろの食感とうまみが楽しめます。仕上げにのせる大根おろしと生のしし唐が味と見た目のアクセントに。おつまみにはもちろん、ご飯のおかずにもぴったりの一皿です。

『和風納豆オムレツ』のレシピ

材料（2人分）

卵……4個

納豆……2パック（約80g）

大根……150g

しし唐辛子……3本

サラダ油……大さじ1/2

ポン酢しょうゆ……大さじ1

一味唐辛子……少々

作り方

（1）下準備をする

大根は皮をむき、すりおろしてざるに上げ、水けをきる。しし唐辛子はへたを切り、薄い小口切りにする。ボールに納豆を入れ、添付のたれ2パック分を加えて混ぜ合わせる。納豆がほぐれたら卵を割り入れ、卵を溶きほぐしながら納豆と混ぜ合わせる。

（2）フライパンで焼く

直径20cmくらいのフライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）の卵液を流し入れる。大きく混ぜ、半熟状になったらフライパンの端に寄せて木べらで押さえ、フライパンのカーブを利用してだ円形に整える。器に盛って大根おろし、しし唐辛子を順にのせる。一味唐辛子をふり、ポン酢しょうゆをかける。

おいしく作るコツ

納豆は卵と合わせる前に、添付のたれを加えてよく混ぜ、ほぐしておくと卵となじみやすくなります。

ふわっと焼き上げた卵に、納豆のうまみと大根おろしのさっぱり感がよく合う一皿。しし唐のほどよい辛みもアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。朝食や昼食はもちろん、あと一品ほしい日のメニューにも活躍してくれそうです。

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）