現役慶応生・元保健室の先生・予約不可のレアキャスト…キャバ嬢が夜の世界を超えた存在感「可愛すぎる」「美女だらけですごい」と反響【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/15】ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者が、「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」（愛知・COMTEC PORTBASEにて6月13日開催）に出演した。
【写真】現役慶応生キャバ嬢がモデルとしてランウェイ
ファンクラブを開設するほどの人気からなかなか予約が取れないレアキャスト・きほ、元保健室の先生・あいり、慶應義塾大学に通う現役大学生・めるをはじめとする同番組の出演者がモデルとして登場。普段は夜の世界で輝く彼女たちが、次々にランウェイを披露し、その美貌で視線を集めた。ネット上では「可愛すぎる」「美女だらけですごい」「眼福」「美しい」などと反響が上がっている。
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定した。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演したほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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◆キャストの連続ランウェイに視線集中
ファンクラブを開設するほどの人気からなかなか予約が取れないレアキャスト・きほ、元保健室の先生・あいり、慶應義塾大学に通う現役大学生・めるをはじめとする同番組の出演者がモデルとして登場。普段は夜の世界で輝く彼女たちが、次々にランウェイを披露し、その美貌で視線を集めた。ネット上では「可愛すぎる」「美女だらけですごい」「眼福」「美しい」などと反響が上がっている。
◆ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE」
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定した。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演したほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
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