東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米国イランが和平合意に達する、19日にスイスで署名式

ホルムズ海峡開放とレバノン戦闘終結が含まれる

今後60日間かけて核開発問題について交渉

核合意に至らなければ米国はイラン攻撃再開



トランプ米大統領「イラン合意が完了した」

イラン外務次官「覚書の最終版が合意に達した」

ネタニヤフ首相はレバノンに関する条項を拒否



米イラン合意直前にイスラエルがレバノンを攻撃

トランプ米大統領「ネタニヤフ首相が和平合意を妨害」

あいつは判断力が欠けている、なぜクソみたいな攻撃をしたのか

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