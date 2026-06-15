東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国イランが和平合意に達する、19日にスイスで署名式
ホルムズ海峡開放とレバノン戦闘終結が含まれる
今後60日間かけて核開発問題について交渉
核合意に至らなければ米国はイラン攻撃再開
トランプ米大統領「イラン合意が完了した」
イラン外務次官「覚書の最終版が合意に達した」
ネタニヤフ首相はレバノンに関する条項を拒否
米イラン合意直前にイスラエルがレバノンを攻撃
トランプ米大統領「ネタニヤフ首相が和平合意を妨害」
あいつは判断力が欠けている、なぜクソみたいな攻撃をしたのか
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国イランが和平合意に達する、19日にスイスで署名式
ホルムズ海峡開放とレバノン戦闘終結が含まれる
今後60日間かけて核開発問題について交渉
核合意に至らなければ米国はイラン攻撃再開
トランプ米大統領「イラン合意が完了した」
イラン外務次官「覚書の最終版が合意に達した」
ネタニヤフ首相はレバノンに関する条項を拒否
米イラン合意直前にイスラエルがレバノンを攻撃
トランプ米大統領「ネタニヤフ首相が和平合意を妨害」
あいつは判断力が欠けている、なぜクソみたいな攻撃をしたのか