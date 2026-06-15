宇野昌磨、初登場の『ラヴィット！』で堂々の“宣戦布告”「絶対出れば勝てるなと思って…」 川島明が即オファー「すぐ来てください！」
フィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が、15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。ゲーム企画を行う同番組について大胆な“宣戦布告”を行った。
【写真】「しょうまくんのこと見てるのめっちゃいい」宇野昌磨との手つなぎショットを公開した本田真凜※10枚目
オープニングトークで宇野が紹介されると、MCの麒麟・川島明が「宇野さん、なぜ『ラヴィット！』に？」「どういう気の迷いでしょうか？お忙しいと思いますけど」と問いかけ。宇野は、「出させていただいてとても光栄です。よろしくおねがいします」と丁寧にあいさつした。
続けて、川島から『ラヴィット！』はご存じでしたか？」と問われ、「知ってましたし、僕すごいゲームが好きで、（番組内で）ときどきゲームをやられているので…」と、ゲーム企画を見ていることを告白。川島が「『スマブラ』（大乱闘スマッシュブラザーズ）とか」と、番組でゲーム企画が盛り上がっていることを話すと、宇野は「そうなんですよ。絶対出れば勝てるなと思って見てました」と堂々の宣戦布告。
これにはスタジオも大盛り上がりで、川島は「すぐ来てください！」と即オファーしていた。
【写真】「しょうまくんのこと見てるのめっちゃいい」宇野昌磨との手つなぎショットを公開した本田真凜※10枚目
オープニングトークで宇野が紹介されると、MCの麒麟・川島明が「宇野さん、なぜ『ラヴィット！』に？」「どういう気の迷いでしょうか？お忙しいと思いますけど」と問いかけ。宇野は、「出させていただいてとても光栄です。よろしくおねがいします」と丁寧にあいさつした。
これにはスタジオも大盛り上がりで、川島は「すぐ来てください！」と即オファーしていた。