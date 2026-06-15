ホルムズ海峡は機雷除去進めば19日の署名式後に全面開放へ　アメリカとイランが戦闘終結に向けた「覚書」で合意

アメリカとイランは戦闘終結に向けた「覚書」について合意しました。

トランプ大統領は、19日の署名式を経てホルムズ海峡が開放されるとの見通しを明らかにしました。

トランプ大統領は14日、SNSで、「イランとの合意が成立した。ホルムズ海峡の通航料なしでの全面的な開放と、アメリカ軍による封鎖の即時解除を承認する」と発表しました。

覚書の署名式は19日に行われ、機雷の除去が進めば、ホルムズ海峡は署名式後に開放されるとしています。

一方、イラン側は外務次官が国営テレビで「覚書を最終決定した」と明らかにし、「イランの軍事的成果によるものだ」と主張しました。

イラン側は「覚書」の内容について、署名式の後に全文が公開され、イラン側の「すべての重要な立場を盛り込んでいる」と強調しています。

合意をうけ、アメリカとイランは覚書の調印後60日間で、イランの核開発や制裁解除などについて協議する予定です。

また、19日にスイスで行われる署名式について、アメリカのバンス副大統領はトランプ大統領自身が参加する可能性もあるとしています。