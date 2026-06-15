ファン・ダイクを翻弄も…上田綺世の決定機は惜しくも逸「手応えのあるチャンスメイクはできた」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
エースが強豪相手に確かな手応えをつかんだ。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は北中米ワールドカップのグループリーグ初戦・オランダ戦で先発出場。ゴールこそ奪えなかったものの、前半終盤にはMF鎌田大地との連係から決定機を作り出し、「手応えのあるチャンスメイクはできた」と振り返った。
大きな見せ場は前半終了間際だった。前半45分、最前線の上田はボールを持ったMF鎌田大地と目が合った瞬間に一歩下がり、マークに付くDFフィルヒル・ファン・ダイクのタイミングをずらす。すかさず鎌田がスルーパス。上田はファン・ダイクから離れるようにPA右に向かってボールを収めると、渾身の右足シュートはわずかにゴール右外に外れた。
一連の動きは、試合中に鎌田とやりとりして生まれたものだったという。「ファン・ダイクのところの守備のスタイルや癖は、前半少しやっていてなんとなくわかってきていた。それを大地くんと共有して、自分のプルアウェイに合わせて出してみてほしいと言った直後にそのシーンを作れた」。ゴールこそならなかったが、世界屈指のCBを出し抜くことに成功した。
スコアレスに終わった前半から、後半は点の取り合いとなった。2度リードを奪われるも、2度追いついて2-2のドロー。上田は後半39分の途中交代まで最前線で体を張り、勝ち点1奪取に貢献した。
「格上との試合になるし、イレギュラーもあるし、失点することももちろんある。その都度しっかりチームとしてひとつになって同じ方向を向いて、またそこから合わせていくことは決めていた。それがしっかりできたから今日の結果になった。そういった点ではしっかりチーム一丸になれた」
次戦は20日のチュニジア戦だ。「ここで勝ち点1だろうが、3だろうが0だろうが変わらないけど、グループリーグを戦っていくうえで計算しながら戦っていく局面も出てくる。それはひとつ頭に置きつつ、やっぱり自分たちが準備してきたもの、発揮できるものをしっかりと発揮するところが一番大事」。この勝ち点1を先につなげるために、上田はグループリーグ残り2試合に目を向けていた。
(取材・文 石川祐介)
エースが強豪相手に確かな手応えをつかんだ。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は北中米ワールドカップのグループリーグ初戦・オランダ戦で先発出場。ゴールこそ奪えなかったものの、前半終盤にはMF鎌田大地との連係から決定機を作り出し、「手応えのあるチャンスメイクはできた」と振り返った。
大きな見せ場は前半終了間際だった。前半45分、最前線の上田はボールを持ったMF鎌田大地と目が合った瞬間に一歩下がり、マークに付くDFフィルヒル・ファン・ダイクのタイミングをずらす。すかさず鎌田がスルーパス。上田はファン・ダイクから離れるようにPA右に向かってボールを収めると、渾身の右足シュートはわずかにゴール右外に外れた。
スコアレスに終わった前半から、後半は点の取り合いとなった。2度リードを奪われるも、2度追いついて2-2のドロー。上田は後半39分の途中交代まで最前線で体を張り、勝ち点1奪取に貢献した。
「格上との試合になるし、イレギュラーもあるし、失点することももちろんある。その都度しっかりチームとしてひとつになって同じ方向を向いて、またそこから合わせていくことは決めていた。それがしっかりできたから今日の結果になった。そういった点ではしっかりチーム一丸になれた」
次戦は20日のチュニジア戦だ。「ここで勝ち点1だろうが、3だろうが0だろうが変わらないけど、グループリーグを戦っていくうえで計算しながら戦っていく局面も出てくる。それはひとつ頭に置きつつ、やっぱり自分たちが準備してきたもの、発揮できるものをしっかりと発揮するところが一番大事」。この勝ち点1を先につなげるために、上田はグループリーグ残り2試合に目を向けていた。
(取材・文 石川祐介)