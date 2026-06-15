失点後の集合は「試合前から準備」10番&ゲーム主将の堂安律「かなり手応えのある勝ち点1」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]
エースナンバーの10番にゲームキャプテン。W杯初戦で日本代表の象徴を一身に背負ったMF堂安律(フランクフルト)が、ピッチ上のリーダーとして勝ち点1をたぐり寄せた。試合後、報道陣の前に立った堂安は引き分けという結果以上に感じている充実感を素直な言葉で話した。
「非常にタフなゲームになったし、予想どおりのゲームになった。準備したことを全て話し合いながら、失点した後もチームで集まりながら焦れずにやれた。技術とか戦術どうこう関係なく、メンタリティ的に非常に成熟したチームになっている。かなり手応えのある勝ち点1だった」
堂安の言葉どおり、焦れてしまいそうな時間を踏ん張り続ける試合運びが光った試合だった。前半から相手にボールを握られる時間が長く、11人全員が自陣に押し込まれる時間も短くなかったが、コンパクトに守備ブロックを保つという選手たちの意思疎通が乱れることはなかった。
「もう少し前に行けたらという思いもあったけど、相手もしたたかにやってきた。相手も今までのオランダっぽくないというか、崩れないで焦れずに彼らもやってきていた。我慢くらべのゲームだった」
そこで堂安は右ウイングバックのポジションで、PSV時代のチームメートFWコーディ・ガクポ(リバプール)とマッチアップ。「僕としては周りを見ればチームメートばっかりやったんで、こいつらうざいなと思いながらやっていた(笑)。守備的に追われることが多かったけど、やれることをやろうと必死にやっていた」。森保ジャパンの大前提である「上手い選手が戦える」姿を懸命に体現し、我慢くらべを制しにかかった。
後半6分には警戒していたはずのセットプレーで失点し、嫌なムードも漂いかけた。しかし、望まない試合展開にも準備はできていた。堂安によるとこのW杯では、スコアが動いた後にピッチ上の11人全員が集合し、話し合うことを事前に共有していたという。この日、ビハインドになった時にすり合わせたのは「2点差にならないことが大事」という意識だった。
「2点差にならなければ最後の5分で相手チームはメンタリティ的に引くので、押し込める時間があるというのはカタール(W杯)から僕自身もわかっていた。それを試合前から準備ができたことが良かった。チームとしての約束事じゃないですけど、失点した後と得点した後に集まろうと話していたので、ポジティブにやれたと思う」
そう手応えを口にする堂安自身も周囲に支えられながらピッチに立っていたという。
「(自分の)このキャプテンマークは遠藤航のものなので」
この日、左腕に巻いたキャプテンマークについてそんな思いを口にした堂安は負傷離脱したMF遠藤航だけでなく、代わってチームキャプテンに任命されたDF板倉滉、かつてのキャプテンで今大会にサポートプレーヤーとして帯同しているDF吉田麻也や長谷部誠コーチ、そして同じく今大会に帯同している先代の10番たちの名前を挙げながら、自らへの好影響を口にした。
「僕自身それ(キャプテンマーク)を重く考えるというより、いま自分にできることをやろうと思っていた。チームを見れば麻也くんもいるし、板倉滉もいるし、ハセさん(長谷部誠コーチ)もいる。10番で言ったら名波さん(名波浩コーチ)いるし、(南野)拓実くんもいるし、俊さん(中村俊輔)もいる。周りを見れば恐縮というか、自分がそういう立場でやらせてもらっているのは非常にハッピーなことなので、ポジティブなエネルギーで試合に臨もうと思っていた」
W杯初戦という重圧を自らが背負い、今大会を戦い抜くための土台を築きつつ、強豪国相手の勝ち点1という結果を掴んだオランダ戦。堂安は「全てを出し切るつもりでやったので、初戦で勝ち点1を取れたのは大きかった」という結果以上の充実感とともに、この先の戦いを見据えた。
(取材・文 竹内達也)
エースナンバーの10番にゲームキャプテン。W杯初戦で日本代表の象徴を一身に背負ったMF堂安律(フランクフルト)が、ピッチ上のリーダーとして勝ち点1をたぐり寄せた。試合後、報道陣の前に立った堂安は引き分けという結果以上に感じている充実感を素直な言葉で話した。
「非常にタフなゲームになったし、予想どおりのゲームになった。準備したことを全て話し合いながら、失点した後もチームで集まりながら焦れずにやれた。技術とか戦術どうこう関係なく、メンタリティ的に非常に成熟したチームになっている。かなり手応えのある勝ち点1だった」
「もう少し前に行けたらという思いもあったけど、相手もしたたかにやってきた。相手も今までのオランダっぽくないというか、崩れないで焦れずに彼らもやってきていた。我慢くらべのゲームだった」
そこで堂安は右ウイングバックのポジションで、PSV時代のチームメートFWコーディ・ガクポ(リバプール)とマッチアップ。「僕としては周りを見ればチームメートばっかりやったんで、こいつらうざいなと思いながらやっていた(笑)。守備的に追われることが多かったけど、やれることをやろうと必死にやっていた」。森保ジャパンの大前提である「上手い選手が戦える」姿を懸命に体現し、我慢くらべを制しにかかった。
後半6分には警戒していたはずのセットプレーで失点し、嫌なムードも漂いかけた。しかし、望まない試合展開にも準備はできていた。堂安によるとこのW杯では、スコアが動いた後にピッチ上の11人全員が集合し、話し合うことを事前に共有していたという。この日、ビハインドになった時にすり合わせたのは「2点差にならないことが大事」という意識だった。
「2点差にならなければ最後の5分で相手チームはメンタリティ的に引くので、押し込める時間があるというのはカタール(W杯)から僕自身もわかっていた。それを試合前から準備ができたことが良かった。チームとしての約束事じゃないですけど、失点した後と得点した後に集まろうと話していたので、ポジティブにやれたと思う」
そう手応えを口にする堂安自身も周囲に支えられながらピッチに立っていたという。
「(自分の)このキャプテンマークは遠藤航のものなので」
この日、左腕に巻いたキャプテンマークについてそんな思いを口にした堂安は負傷離脱したMF遠藤航だけでなく、代わってチームキャプテンに任命されたDF板倉滉、かつてのキャプテンで今大会にサポートプレーヤーとして帯同しているDF吉田麻也や長谷部誠コーチ、そして同じく今大会に帯同している先代の10番たちの名前を挙げながら、自らへの好影響を口にした。
「僕自身それ(キャプテンマーク)を重く考えるというより、いま自分にできることをやろうと思っていた。チームを見れば麻也くんもいるし、板倉滉もいるし、ハセさん(長谷部誠コーチ)もいる。10番で言ったら名波さん(名波浩コーチ)いるし、(南野)拓実くんもいるし、俊さん(中村俊輔)もいる。周りを見れば恐縮というか、自分がそういう立場でやらせてもらっているのは非常にハッピーなことなので、ポジティブなエネルギーで試合に臨もうと思っていた」
W杯初戦という重圧を自らが背負い、今大会を戦い抜くための土台を築きつつ、強豪国相手の勝ち点1という結果を掴んだオランダ戦。堂安は「全てを出し切るつもりでやったので、初戦で勝ち点1を取れたのは大きかった」という結果以上の充実感とともに、この先の戦いを見据えた。
(取材・文 竹内達也)