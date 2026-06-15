ＪＭホールディングス<3539.T>が反落している。前週末１２日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算は、売上高１４９５億７９００万円（前年同期比７．６％増）、営業利益７５億３６００万円（同０．１％増）、純利益３８億５９００万円（同１０．３％減）となり、特に２～４月では営業利益が同２４．３％減と大幅減益となったことが嫌気されている。



「肉のハナマサ」「ジャパンミート生鮮館」などを展開するスーパーマーケット事業や「焼肉や漫遊亭」などを展開する外食事業の既存店売上高が順調に推移したことで売上高は増収となったものの、食料品などの仕入れ価格が上昇するなか、時間をかけて慎重に価格転嫁を進めていることで、売上総利益率が悪化した。



なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高１９６０億円（前期比５．３％増）、営業利益１０９億円（同８．５％増）、純利益７０億円（同８．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS