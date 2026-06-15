クリアル<2998.T>は後場に上げ幅を拡大している。きょう午後２時ごろ、株主優待の優待品目の変更及び拡充を発表しており、好感した買いが集まっている。従来は３月末及び９月末を基準日として５００株以上を保有する株主にＱＵＯカード５０００円分を贈呈していたが、２６年９月末及び２７年３月末を基準日とする株主優待では５００株以上１０００株未満を保有する株主にデジタルギフト５０００円分、１０００株以上を保有する株主にデジタルギフト１万２０００円分を贈呈する。



更に２７年９月末以降を基準日とする株主優待では、継続保有期間が１年以上で５００株以上１０００株未満を保有する株主にデジタルギフト６０００円分、１０００株以上を保有する株主にデジタルギフト１万３０００円分を贈る。なお、継続保有期間が１年未満の場合は２６年９月末及び２７年３月末を基準日とする株主優待と同じく、５００株以上１０００株未満を保有する株主に５０００円相当、１０００株以上を保有する株主に１万２０００円相当のデジタルギフトを贈る。



出所：MINKABU PRESS