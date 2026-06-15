PENTAX K-1

リコーイメージング株式会社は、PENTAXクラブハウスにて企画展「PENTAX K-1 Eyes」を6月22日（月）から開催する。

発売から10年を迎えたデジタル一眼レフカメラ「PENTAX K-1」を祝して開催される企画展。「PENTAX K-1」（アップグレードサービス機を含む）および「PENTAX K-1 Mark II」のユーザーが撮影した作品を展示する。

同じカメラでありながら、撮る人によって全く異なる表現が生まれる面白さと可能性を感じられる展示になるという。

作品の受付は7月17日（金）まで行われている。展示用の作品は2Lサイズのプリントで、1人2点まで応募可能。展示風景の撮影およびSNSへの投稿も許可されている。

PENTAXクラブハウスは、ユーザーとの双方向コミュニケーションを強化することを目的として2022年7月にオープンしたコミュニケーションスペース。カメラ、レンズ、アクセサリー、双眼鏡といったPENTAX製品の販売も行っている。

イベント名

PENTAXクラブハウス企画展「PENTAX K-1 Eyes」

展示期間

2026年6月22日（月）～7月25日（土）

作品受付

2026年7月17日（金）まで

会場

PENTAXクラブハウス

東京都新宿区四谷本塩町4-8

募集要項

K-1（アップグレードサービス機を含む）もしくはK-1 Mark IIで撮影した2Lサイズプリント作品 1人2点まで