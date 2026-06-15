「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。敗戦危機だったが、後半４４分に鎌田大地が同点弾。その直後、スタンドに向かって声を張り上げる長友佑都の姿があった。

ベンチでもリーダー役を務め、控え選手立ちを鼓舞した長友。同点ゴールを演出した途中出場の小川が「全員で勝つという姿勢に勇気をもらった。自分がやらなきゃと思って試合に入った」と明かしたほど、試合序盤からピッチとベンチで一体感が生まれていた。

長友はガラガラの声で「最終的に引き分けに持ち込んで勝ち点とれたのは、日本人の魂をみせられたと思う」と充実した表情で振り返った。「ベンチのメンバーも一緒に死ぬ気で闘うぞといっていた。声もガラガラだし。出た選手も出れない選手も一つになった結果」と語り、「ベンチの雰囲気をみれば、そのチームが団結力をもってるかというのは分かると思う。見てもらえれば全然レベルの違うベンチの熱さだったと思う」と断言した。

だからこそ苦境に立たされても途中出場の選手たちが躍動し、ドローに持ち込んだ日本代表。ピッチでは失点した直後に円陣を組んで話し合う光景が注目を集めたが、ベンチでも同じようにコミュニケーションを図っていた。厳しい戦いを勝ち抜く上で必要不可欠な一体感。５大会連続出場の実績を誇る長友の言葉がその重要性を物語っていた。