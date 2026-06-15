人気レースクイーンの霧島聖子（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。黒レザーのミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「富士山見えなかったけどいい写真 #FUJI24H の写真やっと整理できました！」とつづり、黒レザーでセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。

ハッシュタグで「スーパー耐久」「S耐」「TEAMPOPRACE」「レースアンバサダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「さすが、せいこっこは素晴らしいスタイルです。晴れて富士山がバッグに見えていたら最高です！」「素敵すぎる」「凛々しい カッコいい 美しい」「たまらない カッコイイ」「コスチューム似合っていて、素敵です！！」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。