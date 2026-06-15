普段はがらがらの市議会傍聴席は、市民であふれかえっていた。

様子を見にいった北海道夕張市職員の寺江和俊さん（６４）＝当時４４歳＝は異様な空気に気おされ、市役所フロアの自席へ戻った。

議会を中継するテレビに同僚がかじりついていた。登壇した市長が宣言した。「自力での財政再建は困難と判断し、法の下での再建に取り組むことを決意した」。２００６年６月２０日。かつて炭鉱で栄えた市は財政破綻を表明した。主な原因は、観光産業への過剰投資だった。

不安で仕事が手につかない。「夕張はこれからどうなってしまうのか。役所組織も無事ではいられないだろう」

程なくして、平職員から市民課長に「抜擢（ばってき）」され、財政再建の最前線に放り込まれた。

故郷再生へ、闘う行政マン

「炭鉱から観光」は、初めの頃は順調だった。閉鎖した坑道を歩ける博物館で炭鉱の歴史を体感し、隣の遊園地でジェットコースターに絶叫を上げる。「学ぶ・遊ぶ」のコンセプトは大当たりし、人けが消えて久しかった炭鉱跡地は、大勢の観光客でにぎわった。

国内有数の産炭地・北海道夕張市で生まれ育った寺江和俊さん（６４）が市の職員となったのは１９８４年。市の外れに「石炭の歴史村」と名付けられたテーマパークが完成した翌年だった。

国のエネルギー政策は６０年代に石炭から石油へと転換し、すでに炭鉱の多くは閉鎖されていた。沈んだ街をもり立てようと市が目を付けたのが観光開発だった。市役所から続く観光バスの渋滞を見て確信した。「夕張はまた息を吹き返す」

「ロボット大科学館」「郷愁の丘ミュージアム」……。その後もハコモノが次々とできた。だが、観光客は９０年代初頭をピークに減っていく。観光路線を主導した市長は処方箋を示さないまま２００３年に引退し、半年後に亡くなった。

「大規模な合理化案を出す時がくる」。後任市長の就任後、少し前まで職員労働組合の執行委員長だった寺江さんは市幹部に耳打ちされた。

１０年ほど前のことを思い出した。予算書をめくっていた時、金融機関などからの「一時借入金」の限度額がどんどん引き上げられているのに気づいた。決算書には観光施設を運営する第３セクターの債務を市が保証するとの記載もあった。「観光がこけたら市もこける」。胸騒ぎがした。

市が巨額の負債を抱えて立ちゆかなくなっている――。地元紙の北海道新聞がスクープしたのは、耳打ちから数か月後のことだ。懸念は現実のものとなった。

苦情の電話鳴りやまず、給与３０％カット

０６年６月、財政破綻が発表されると、市役所の電話は鳴りっぱなしになった。「何やってんだ」「ばか野郎」。受話器を握り、ひたすら謝った。

市は国の管理下に置かれることになり、再建に向けた財政計画作りが始まった。１１月、その骨子が公表されると絶句した。毎年収入が見込まれる一般財源の８倍に上る約３６０億円もの実質赤字を２０年ほどで解消するため、市民増税や公共施設の閉鎖に加え、職員給与の大幅削減が掲げられた。平均で３０％カット。「覚悟はしていたが、ここまでとは」

退職金を上乗せ支給する退職勧奨が始まった。２人の子供はまだ中高生。自宅のローンは約１０００万円残っていた。揺れる気持ちを抑え、踏みとどまった。

「組合委員長までやった自分が逃げるわけにはいかない」。使命感のような気持ちがあったのは確かだ。４４歳という年齢を考えると再就職して活躍できる自信もなかった。「去るも地獄、残るも地獄」。そんな言葉が脳裏に浮かんだ。

連夜の残業、昇進したのに手取り１５万円

商工振興課の平職員から市民課長へと２階級特進する内示を受けたのは翌年３月。ある部長から「抜擢（ばってき）だ」と言われたが、管理職の大半が退職することになり、人がいないだけだった。その部長も役所を去り、新年度から職員は半分の１６３人に減った。

「市役所の後始末を市民にさせるのか」。課長になって間もなく、面と向かって罵声を浴びた。財政計画に盛り込まれたごみ有料化の地域説明会だった。「ご意見承ります」。そう答えるのが精いっぱいだった。

説明会は地区ごとに連日のように開かれた。頭を下げ続け、くたくたになって深夜に帰り、酒をあおってソファで寝る日々だった。給与明細を開くと、手取りは約１５万円。昇進前より減っていた。外食や趣味のＣＤ集めをやめた。パートの回数を増やした妻の淳子さん（６３）とは口げんかが絶えなくなった。

職場は人手不足で午後１０時を過ぎる残業が日常になっていた。冬になると、暖房は節約のため午後５時に切られた。夜の気温は氷点下１０度を下回る。皆、コートやスキーウェアを羽織って机に向かった。

「本当は辞めたくない」辞表を握りしめた部下の涙

荒波のような９か月を乗り切り、仕事納めを迎えた日。部下に呼び止められた。辞表を握りしめていた。

まだ２０歳代。有能で人柄も良く、役所の将来を担う人材だと期待していた。

「子供が小さく、この給料じゃ厳しい。毎日残業で家族も犠牲にしている」。話を聞くと、そう明かされた。「本当は辞めたくないんです」と目に涙をためて訴えられた。

若い職員が残っていれば役所は立て直せる。そう考えていたが甘かった。２０〜３０歳代が次々と退職し、０８年４月に総務課長になると２０人以上の辞表を受け取った。皆一様に、「辞めたくて辞めるわけじゃない」とこぼした。

破綻の責任が市にあるのは間違いない。でも、幹部が去った後、何の権限もなかった若手が責めを負わされ続けるのはおかしい――。辞表を受け取る度、悔しくて涙がこぼれた。

「裸の王様だぞ」市長との絆信じて職員の窮状訴え

転機は１１年４月に訪れる。破綻後の約２年間、東京都から応援職員として市役所に派遣されていた鈴木直道さん（４５）が、都庁を辞めて市長選に出て初当選した。市民課長時代の部下だった。

「夕張の再生」を公約に掲げた鈴木さんは、市職員に担当地域を持たせ、住民の要望を聞く制度を導入した。職員の業務量は増し、新市長との関係はスタートからぎくしゃくした。

「うちに来ませんか」。ある時、市長宅に呼ばれた。職員との関係に悩んでいるように見えた。直球をぶつけた。「おまえ、裸の王様になっているぞ」

職員の置かれている現状を訴えた。給与の削減幅は圧縮されて２０％になっていたが、さらなる改善が必要だと説いた。民間活力の乏しい夕張の再生は役所が主導しなければならない。職員が安心して働き続けられるようにするための待遇改善なのだと。

市長が音頭を取り財政計画の見直し作業が始まった。有識者会議が設置され、１６年３月、市民サービスの拡充を含め、緊縮一辺倒だった市政を転換させるべきだとの報告書がまとめられた。

「仲間の無念を晴らす」

２か月後、寺江さんは報告書を手に道庁へ乗り込んだ。計画見直しを国と道に認めてもらうためだ。会議室の重苦しい空気を打ち破るように切り込んだ。「職員に改善を実感してもらう必要がある。給与の削減幅を１桁台にしてほしい」

総務省の担当者は顔色一つ変えず、「ずいぶん高いボールを投げてきた、という感覚でしかない」と取り合おうとしなかった。

火がついた。「有識者会議の結論も出ている。このままでは希望が生まれない」とたたみかけた。道の担当者が世論の反発を心配すると、こう説き伏せた。「バッシングは我々が受ける。道庁に迷惑はかけない」

子供の頃からけんかっ早く、すぐに熱くなる性格だった。脳裏に浮かんだのは辞めていった若い職員たちの顔だ。一緒に酒を飲んだ時の笑顔、辞表を出す時の思い詰めた表情……。「仲間の無念を晴らす敵討ちだ」と自らを奮い立たせた。

自責の念もあった。観光路線にほころびが見えてからも、組合として市長選で現職を推薦した。次々と建てられる観光施設に不安を感じ、市長に直接苦言を呈したこともあったが、最後は言いくるめられて終わった。

もっと強く声をあげていれば。ずっと責任を感じていた。

１７年３月、当時の高市総務相が計画見直しに同意したとの一報が届く。新たな計画には職員の待遇改善に加え、子育てや文化活動に使える複合施設の建設など未来に向けた施策も盛り込まれた。国会議員を回って説得を続けてきた鈴木さんと、市長室で抱き合って泣いた。

「人生をかけて職員と向き合ってきた人に、国や道と対峙（たいじ）してもらった」。今は道知事となった鈴木さんはそう明かし、「よくけんかしたが、向いている方向は同じだった」と振り返った。

有識者会議メンバーの西村宣彦・北海学園大教授（５１）は、「人員や処遇の厳しい状況を寺江さんから何度も聞き、問題意識を持つようになった。闘うマインドとエネルギーのある人がいたからこそ、計画見直しにつながった」と語った。

借金完済と共に自身もリタイア、街の復活見守る

程なくして、うれしいニュースが届いた。２０年、札幌の建設会社で働いていた長女の増井菜々実さん（３２）が夕張に戻り、翌年には、料理人になって札幌のホテルなどで修業していた長男の浩平さん（３６）も帰ってきた。

菜々実さんは転職先に市役所を選び、市職員と結婚した。「市役所に入り、父がやってきたことを知った。父のように、おかしいことはおかしいと言える職員になりたい」と語る。

浩平さんは古民家を改修したレストランを開いた。「人口が減っているから難しいぞ」と止めても、「市外からも来てもらえる店にする」と譲らなかった。

子供たちの再スタートを見届け、２２年３月、６０歳で定年退職した。今は再任用職員として、開業した市の複合施設で働く。

赤字解消のため市が国から借り入れた３００億円を超す借金は来年３月に返済が終わる予定だ。その頃、自身の再任用期間も終了し、完全にリタイアを迎える。

１９６０年のピーク時に１２万人ほどだった人口は５０００人台に減った。観光施設の多くは閉鎖された。子供たちが戻って来られる場所にするにはどうするべきか。夕張のこれからを担う後輩たちに、伝えたい。

「借金を返し終えたときが、再生に向けた本当のスタートだ。反対の声があっても、『俺たちがやらないで誰がやるんだ』という覚悟を持って、粘り強く取り組んでほしい」（東北総局・広瀬誠）

ひろせ・まこと ２００９年に入社して北海道で５年半勤務し、東京社会部を経て今年５月から東北総局デスク。辞めた職員一人一人をはっきり覚えていた寺江さんに、破綻の余波で失った仲間への思いを感じた。４０歳。