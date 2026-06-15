Appleが「Siri AI」をEUの規則のせいでヨーロッパにリリースできないと主張するも欧州委員会は「AppleがEU域内で新製品や新サービスを導入することを禁じる条項は一切ない」と反論

Appleが「Siri AI」をEUの規則のせいでヨーロッパにリリースできないと主張するも欧州委員会は「AppleがEU域内で新製品や新サービスを導入することを禁じる条項は一切ない」と反論