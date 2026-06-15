6月13日、アイドルグループ「なにわ男子」の冠ラジオ番組『なにわ男子の初心ラジ！』（ニッポン放送）が放送された。メンバーの道枝駿佑と長尾謙杜（けんと）がパーソナリティを務めてオンエアされたが、公式Xに添えられた写真が物議を醸している。

「2022年4月からオンエアが開始された『初心ラジ！』は、毎週土曜日に放送されており、メンバーが週替わりでパーソナリティを担当しています。道枝さんと長尾さんがペアを組むのは、約2年5カ月ぶりとなりました」（芸能プロ関係者）

番組の公式Xでは、2人のツーショットを公開。久しぶりの “みちながペア” の登場に、Xには喜びの声が寄せられた。しかし、その一方で、道枝の “異変” を指摘する声も……。

《気まずすぎだろ》

《肩が左に寄っちゃってるよ》

《すっごい気まずそうな顔してる》

道枝の引きつった表情や、長尾との絶妙な距離感に違和感を覚えるファンが続出していた。

「写真には、グレーのシャツを着た道枝さんと、黒のジャケットとキャップを着用した長尾さんが写っていました。2人ともピースサインをしていますが、道枝さんの表情は真顔で、少し引きつっているように見えるのです。

さらに左肩を引き、長尾さんとの距離が少し空いているようにも見えます。そんな様子から、ファンは2人の気まずい雰囲気を感じ取ったのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

どこか不穏な空気感が漂うツーショット。そんな気まずさを指摘する背景には、直近に発覚した長尾のスキャンダルも影響しているかもしれない。

「6月7日、『週刊文春』によって、長尾さんと元E-girls・稲垣莉生さんとの熱愛が報じられました。11日には後を追うように『FRIDAY』でもツーショットが報じられ、アイドルとしての意識の低さを指摘する声があがったのです。

一方、道枝さんは、女性共演者との写真撮影の際は意識的に距離をとるなど、徹底した危機管理能力が話題になっています。道枝さんは『国民的アイドルになりたい』と強い決意を持って活動を続けています。長尾さんの軽率な行動に対する複雑な心境が、ツーショットににじみ出たのかもしれないですね」（同前）

放送では、笑い合いながら収録に臨んでいた2人。道枝の本心はいかに……。