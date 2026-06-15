「イエスイエスイエス、イエース！」NHKらしからぬ番組に

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。NHKの地上波中継の解説には、元日本代表の本田圭佑が登場。後半43分の鎌田大地の同点ゴールを予言するなど自由奔放な言動に、早くも起用を絶賛する声が上がっている。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制。ただ7分後に日本は中村敬斗のゴールで同点に追いついた。

後半19分に勝ち越しを許したが、終盤は日本が押し込む展開。右コーナーキックを獲得すると、本田は「そろそろいける気がする」と口にした。その5秒後、鎌田が値千金の同点ゴール。予言が的中した格好の本田は「イエスイエスイエス、イエース！」と絶叫した。

本田さんは2022年カタールW杯でもABEMAで日本戦の解説を務め、飾らない言葉で数々の話題を残した。この試合でも「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「押してるって、レフェリー！」「これは鎌田さんのゴール？もう、なんでもありっすね」などと面白フレーズを連発。ABEMAからNHKに変わり、少々心配の声もあった中だったが、起用したNHKに対しても称賛の声が相次いだ。

X上には「NHKさんの本田さん起用の英断には感謝申し上げたい」「本田さんを起用したNHKはMVPかもしれねぇな」「NHK解説本田にスタジオ闘莉王って攻めすぎやろ」「本田さん抜擢したNHKも流石やわ！」「本田のコメントNHKの放送とは思えん言葉遣いなのおもろい」と、驚きの起用を称える声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）