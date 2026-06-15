ＪＲＡは６月１５日、蛯名正義元騎手（現調教師）が、２０２６年度の顕彰者に選定されたと発表した。

騎手部門における顕彰者の選定基準である〈１〉中央競馬における通算勝利度数がおおむね２０００勝以上〈２〉Ｇ１競走において延べ１０勝以上〈３〉年間最多勝利などで特に顕著な成績を記録〈４〉免許を有さないこととなった日から原則として５年を経過、の４つの要件を満たして選定された。騎手ではＪＲＡ創立６０周年記念事業の一環として２０１４年に選定された岡部幸雄、河内洋、郷原洋行、柴田政人以来、史上８人目。対象初年度での殿堂入りとなった。

蛯名正元騎手は１９８７年に美浦・矢野進厩舎でデビュー。同年は３０勝を挙げ関東新人騎手賞を受賞した。１９９２年のフェブラリーハンデキャップ（現フェブラリーＳ）をラシアンゴールドで優勝しＪＲＡ重賞初制覇。１９９６年の天皇賞・秋をバブルガムフェローで制し、ＪＲＡ・Ｇ１初勝利を挙げた。９８年の毎日王冠からエルコンドルパサーの手綱を執り、同年のジャパンＣ、翌９９年のサンクルー大賞・仏Ｇ１、フォワ賞・Ｇ２を勝って凱旋門賞に挑戦。日本調教馬として初の２着に健闘。１０年にはナカヤマフェスタでも２着に入った。

２５００メートル以上の長丁場でＧ１・３勝を挙げたマンハッタンカフェ、１０年の３冠牝馬アパパネなど数多くの名馬の主戦を務めた。０１年には最多勝利騎手・最多賞金獲得騎手に輝き、１０年に２度目の最多賞金獲得騎手のタイトルを獲得した。

３４年間の騎手生活でＪＲＡ通算２万１１８３戦２５４１勝。ＪＲＡのＧ１・２６勝を含む重賞１２９勝をマークし、２１年に騎手を引退した。翌年から調教師に転身し、ＪＲＡ通算８１２戦７５勝（６月１４日終了時点）、重賞は２３年京王杯スプリングＣ（レッドモンレーヴ）の１勝を挙げている。