W杯日本―オランダ

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。試合後、キャプテンの板倉滉がインスタグラムを更新。中継では映らなかった貴重な1枚もアップされた。

チームが一体となった瞬間だった。

サッカー大国オランダ相手に屈せず、引き分けに持ち込んだ日本。この日、出番のなかった板倉がインスタグラムを更新し、「まだまだこれから！ONE TEAM」と綴って4枚の写真をアップした。

投稿には試合後に遠藤航のユニホームを携えて場内の挨拶にまわった場面、ピッチ上で歓喜の輪が広がった瞬間を捉えた1枚と共に、貴重なロッカールーム内の写真もあった。

森保一監督、コーチ、選手、スタッフが肩を組み、円陣を組んでいる様子が捉えられ、決戦に挑んだチームの裏側が垣間見える印象的な1枚だった。

ドロー発進となった日本は次戦、グループ第2戦でチュニジア（日本時間21日）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）