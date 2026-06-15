◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

サッカーＷ杯３大会に出場した元日本代表ＦＷの岡崎慎司氏（現ドイツ６部バサラマインツ監督）が、スポーツ報知の特別評論「慎髄（しんずい）」を寄稿した。１次リーグ初戦で日本（ＦＩＦＡランク１８位）がオランダ（同８位）に２度追いつき、２―２のドローに持ち込んだ一戦を「いい引き分けだった」と総括。後半４４分に右ＣＫからＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の同点ゴールを呼び込む豪快なヘディングシュートを放った途中出場のＦＷ小川航基（ＮＥＣ）をＭＶＰに選び、「ジョーカー的な選手の活躍は大きい」と絶賛した。

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Ｗ杯の舞台で強豪・オランダに２回追いついたのは、いい引き分けだった。前半の最初は相手にチャンスを作られて、途中は日本の時間帯もあり、後半はまた攻められながら、再び日本がボールを握った。互いにやろうとしていることは同じだった。相手のパスをカットして、いかに速く攻めるかでチャンスになっていたと思う。

後半４４分に右ＣＫから小川のヘディングシュートが鎌田の頭に当たってネットを揺らしたのは、めちゃくちゃいいゴールだった。前半にクロスが何回かニア（サイド）でクリアされていた中、伊東からニアを越えるいいボールが入った。オランダは身長が高い選手が多く、セットプレーの守備が強い中で、小川の良さが出た。日本の大きな武器になる。

小川のヘディングは難しいシュートだった。ジャンプヘッドでタイミング良く首を振り、あの威力を出せた。ジャンプしながらしっかり当てていて、彼が持っている空中戦の強さ、技術の高さが見られた。あのスピードじゃなきゃ鎌田に当たらず、得点につながらなかったのではないかと思う。単純に『うまいな』と思った。（壮行試合の）アイスランド戦もヘディングで決勝点を決めていたし、得意なんでしょうね。

クロスへの入り方もうまい。あれだけ多くの敵がいる中で駆け引きというか、後ろに１回引いて前に出る動きをしないとマークは外れない。蹴る前からめちゃくちゃ動くのではなく、蹴る時にフッと動き出して、狭いスペースでも自分がヘディングできる場所にポジションを取るのがうまい。僕でもそこに動くなというところに動いている。そういう感覚的なものはある。

ジョーカー的な役割の選手が結果を出したのは、めちゃくちゃ大きい。そういう選手が出ないとＷ杯で上にいけない。中村敬斗もそうだけど、小川も結果を残し続けて、はい上がってきた。彼らが主力になるのは大事。小川にとって、Ｗ杯でオランダ相手に通用したのは自信になる。上田綺世という絶対的と見られた選手に代わる選手が出てきて、競争というか、Ｗ杯はそういう選手の量が（増えることが）必要になるので良かった。

今日のＭＶＰは、ＧＫ鈴木彩艶も２失点はしながらも良かったけど、やっぱり小川だと思う。大きなチャンスが少ない中、あの一発でゴールを呼び込んだ。あれが入るかでＦＷの価値が変わる。鎌田のゴールにはなったけど、めちゃくちゃ大きかった。

他の攻撃陣もいいプレーが多かった。中村の１点目は、彼の得意な形だったと思う。左サイドはイニシアチブ（主導権）を取れていた印象がある。中村がボールを持つと、相手がある程度、距離を離して守備をしていたので、そこを中村が見ていた。敵の足に当たったけど、いい振りのシュートだった。あの威力あるから敵が（阻止しようと）反応して足に当たり、コースが変わった。自信を持ってプレーしている証拠だと思う。

先発した上田の決定機は、前半４５分にいい形でボールを受けて放ったシュートが外のネットに外れた１回くらい。それでも、チームとして戦う上で、前田大然らとともに前戦でプレスをかけ続けた。相手の中盤から怖いパスは出てこなかった。（パスコースを）外に追い込む意味では、うまく彼らが守備をしていた。チームの１選手として体を張って戦い、頑張ってプレーしていた。上田がその役割をして、後半に小川や塩貝健人が出てくるのが作戦だったと思うし、上田が後から出てくる逆パターンも今後はある。次の試合で少ないチャンスをゴールにつなげてほしい。

森保一監督の采配は明確だったと思う。こうなったらこうすると、過去に経験をしているから焦りがない。プランは一貫していた。前半は０―０で終えて、後半３０分から２トップで攻撃に厚みを持たせた。２シャドーから２トップにしたり、それに近いプレーをできる選手を置いている。攻撃の時に２トップがゴール前、中盤の選手がその脇を取っているように見えた。ゴール脇のスペースである『ポケット』にボールが入った時にチャンスになっていた。このＷ杯はそこを取れているチームが得点につながっている。久保建英や堂安律、伊東純也らが起点を作り、その時にゴール前に多くの選手がいた方がいい。そこを考えての交代だった。点を取りに行くという明確な意図があるので、選手もやりやすいと思う。

守備陣は２失点したけど、大きなミスはなかった。頑張っていたと思うし、起点にもなってた。両サイドの堂安、中村が守備をしっかり頑張れたのは大事なところ。中盤で佐野海舟や鎌田大地がうまく奪えるように周りが働いたように見えた。シャドーもＦＷも、みんなが守備してパスコースを誘い込んだ。穴はあまりなかった。

主将の遠藤航が負傷の影響で初戦の３日前に離脱したけど、周りが思っているほどではない。彼らはプロなので。航の気持ちは本人にしか分からないけど、チームは『やるしかない』とピリっとする。ある意味で、仲良しこよしではない、Ｗ杯はそういう場所。それでバタバタする選手たちではない。長友佑都や吉田麻也もいるので、そこは心配してないなかった。

オランダ戦は戦い方のプランを考えて前田が先発出場したように、次のチュニジア戦もある程度、選手を代えるつもりではないかと思う。このチームの良さは、どのポジションでも２人くらい同じレベルの力を持った選手がいること。次は伊東をシャドーに置いたり、ボランチに田中碧もいる。フレッシュな選手が出たり、小川をジョーカーで使うか、上田と代えるか。メンバーを固定しつつも、２〜３人は代わってくると思うので期待したい。

サッカー自体は、やることは明確。２シャドーを２トップにするとか、多少の変更は選手は問題ないと思う。あとはそこの精度を上げていくこと。次戦も逆にどういう選手でいくのか楽しみにしたい。次はしっかり勝って突破に近づいてほしい。

◆岡崎慎司（おかざき・しんじ） １９８６年４月１６日、兵庫県生まれ。４０歳。滝川二高から２００５年にＪ１清水入り。１１年にドイツ１部シュツットガルトに移籍。同マインツを経て１５年夏に英プレミアリーグのレスターに移籍し、１５―１６年シーズンにクラブ初のリーグ優勝に貢献した。欧州４か国でプレーし、２４年シントトロイデン（ベルギー）で現役引退。日本代表通算１１９試合出場、歴代３位の５０得点。Ｗ杯は１０年南アフリカ、１４年ブラジル、１８年ロシア大会に出場。南ア大会のデンマーク戦、ブラジル大会のコロンビア戦で得点を挙げた。