スターダストプロモーションに所属する女性７人組ダンスボーカルグループ「ＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹ」が今秋、テイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることがかっていした。１４日に都内で行われたワンマンライブで発表された。

「ＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹ」はスターダストのモデル部門に所属する女性タレントから選抜されたメンバーが、約４年間のボーカル、ダンスレッスンを積み２０２２年３月に結成。Ｄａ―ｉＣＥのパフォーマー工藤大輝が作詞・作曲を手がけた「Ｃｉｎｄｅｒｅｌｌａ」でデビュー。事務所内レーベルで活動を続けていたが、今回待望のメジャーデビューとなる。

念願のメジャーデビュー発表後には、グループの公式インスタグラムの過去のフィード投稿が全て非公開となり、公式ＹｏｕＴｕｂｅには謎の白いサムネイルの動画が表示された。なお、ＹｏｕＴｕｂｅの動画は２６日から順次公開予定。今後の展開に注目が集まる。また７月２５日には東京・ららぽーと立川立飛でフリーライブを開催予定。

【ＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹメンバーコメント】

▼ＭＩＹＵ

私達の夢だったメジャーデビューを叶えられて本当に嬉（うれ）しいです！ これをきっかけに私達を知ってくださる方との新しい出会いが増えることを楽しみにしています！

世界中の人にＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹを届けられる存在になれるよう全力で走り続けるので、これから始まる私たちの物語も楽しみにしていてください！

▼ＳＡＲＡ

ようやくメジャーデビューという大きな一歩を踏み出すことができました！ どんな時も温かい言葉をかけてくれて背中を押し続けてくれたＭｉｒｒｏｒ（ファンネーム）の存在があったから走り続けることができました。

ここまで支えてくださり応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

▼ＳＨＵＫＡ

メジャーデビューが決定した時、私は素直に嬉しい気持ちでいっぱいでした。このＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹという活動に本気で向き合い続けてきたからこそ心から喜ぶことができたのだと思います。

これからも７人でたくさんの壁を乗り越えながら、さらに成長していきたいと思います。

▼ＩＯＮ

今まで携わってくだったすべての方々に感謝の気持ちを伝えたいです。誰か一人でも欠けていたらこのスタートラインにすら立てていなかったかもしれません。ここからが本当のスタートだと思っています。より多くの方を幸せにできるようにこれからも全力で私たちの音楽を届けます！！

▼ＹＵＫＩ

ＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹは、パフォーマンスを通して誰かの背中を押せる存在になりたいと思っています。

この記事を読んでくださった皆さんに、ぜひ一度ライブを直接見ていただきたいです。これからも７人で力を合わせ、より多くの方に愛されるグループを目指して頑張ります。

▼ＫＡＲＥＮ

私は約１年前にＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹへ加入しました。活動の中で、ＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹは私にとって夢を叶える場所から、人生をかけて大切にしたい場所へと変わっていきました。

そんな大切なグループでメジャーデビューという大きな節目を迎えられることを、本当に嬉しく思います。これからもっと多くの方へＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹの音楽や想（おも）いを届けていきたいです。

▼ＣＯＣＯＮＡ

メジャーデビューは、デビュー当時からずっと目指してきた夢でした。今の音楽業界に新しい風を吹かせ、時代を席巻していくグループになれるよう、この７人で挑戦し続けていきます。ぜひ期待していてください。

【テイチクエンタテインメント「ＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹ」担当スタッフコメント】

メジャーデビュー決定を伝えた際に見せてくれたメンバーの輝く笑顔は、私たちにとっても忘れられない瞬間となりました。スタダ史上「最強にかわいくて」「最高にかっこいい」彼女たちと、これから音楽を通してさまざまな表現に挑戦していけることを心から楽しみにしています。

ＭＩＳＳ ＭＥＲＣＹが持つ圧倒的なビジュアルとパフォーマンスを武器に、まだ見ぬ大きなステージへ一歩ずつ夢を実現していきたいと思います。