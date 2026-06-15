「原因は自分にある。」の小泉光咲と俳優の四坂亮翔が読売テレビの連続ドラマ「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」（８月１０日スタート、月曜・深夜１時２９分）でダブル主演することが発表された。

大人気ボーイズラブ（ＢＬ）作品「みなと商事コインランドリー」の椿ゆず氏が原作を手がける青春ＢＬの実写化。ぼっち男子・鈴木（小泉）が陽キャ集団にいる同級生の芹沢（四坂）をモデルにＢＬ小説を書いていたところ本人に読まれてしまうところから始まる青春ボーイズラブコメディーで、小泉はグループ名義ではなく個人として連ドラ初主演、四坂も連ドラ初主演となる。

【小泉光咲（原因は自分にある。）コメント】

鈴木創役を演じさせて頂きます、小泉光咲です。原作を読ませて頂き、一人一人のキャラクター性が魅力的で、友情や恋愛などの動き出すストーリーにとても青春が詰まっている作品だなと思いました。

特に僕が演じる鈴木創は鈍感で初々しく、とにかく可愛いキャラクターだなと感じました。

彼の気持ちの変化なども含めて上手く表現できるように頑張りたいと思います。

何より芹沢遥人との掛け合いを楽しみにしていただけたら嬉（うれ）しいです。

【四坂亮翔コメント】

今回初めて原作を読んだ時に、登場人物たちの関係性や感情の揺れ動きにこんなにもドキドキするんだ！とすごく驚きました。

僕が演じる芹沢遥人は、とにかく明るくて、いつも笑顔で、人気者で、わがままな学校一の陽キャです。僕自身とは真反対な性格の役なので、最初はどうなるんだろうと思っていましたが、これから撮影が始まり芹沢を演じていく中で、自分でも知らなかった新しい一面が見られるんじゃないかなとすごくワクワクしています。

その反面、原作がある作品だからこそ、原作ファンの皆さんが持っている芹沢のイメージも大切にしながら演じていかなければいけないので、緊張もしています。その緊張感も含めてしっかり楽しみながら、気を引き締めて撮影に臨みたいと思っています！

【椿ゆず（原作）コメント】

実写ドラマ化、本当にありがとうございます！

本作をたくさん読んでくださったみなさまのおかげです！

またイラストを描いてくださったほわこ先生、担当さん、キャストの方々をはじめ、ドラマ制作陣のみなさま、すべての関係者のみなさまに改めて御礼申し上げます。

「せりすず」や陽キャ友人たちの日常を実写ドラマで見られるのが、今からとても楽しみです！

小説を読んでくださった方も、はじめましての方も、ぜひお楽しみに！