◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。先制された後、後半１２分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。

Ｊリーグでは今年の２月から６月まで、シーズン移行に伴う半年間の特別大会「百年構想リーグ」が行われた。Ｊ１では東西１０クラブずつによる２回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、その後に東西の同順位同士がプレーオフラウンドで対戦して最終順位を決めた。Ｊ２・Ｊ３では計４０チームを４組に分け、同様にプレーオフラウンドで最終順位を決めた。

これらの百年構想リーグの順位とＦＩＦＡランクを当てはめると、ＦＩＦＡランク１８位の森保ジャパンは、Ｊ１で１８位の水戸に相当する。水戸は今季がＪ１初挑戦のシーズンで、日本代表のように組織力で戦うサッカーが特徴的なチームだ。また、１次リーグ第１戦で対戦したＦＩＦＡランク８位のオランダは、Ｊ１で８位の川崎に相当。同５６位のチュニジアはＪ２・Ｊ３大会で３６位（Ｊ１含めた６０クラブ中５６位）の八戸、同３５位のスウェーデンは大宮だった。