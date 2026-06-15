オランダ戦後のロッカールームに注目

日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

日本代表の使用後に美しく清掃されたロッカールームが、注目を集めている。

ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分に中村のゴールで同点に追いつくも、同19分にFWクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を許してしまう。しかし試合終盤、FW小川航基が放ったヘディングシュートが鎌田に当たり、ゴールネットへと吸い込まれて再び同点に追いついた。

試合後は日本代表サポーターによるスタジアムの清掃活動も話題となるなか、チームも“立つ鳥跡を濁さず”を実践したようだ。米メディア「Complex」は「タオルや何もかもを畳んでおきました」として、写真を投稿。完璧に清掃されたロッカールームの様子とともに「オランダとの引き分けの後、日本代表チームは試合終了後のホイッスル後に起こった出来事で再び注目を集めました。チームはロッカールームをピカピカに保ち、ピッチ外での清潔さ、規律、敬意を重視する姿勢で称賛されてきたワールドカップの傾向を続けています」と綴っている。

W杯が開催されるたびに話題を呼ぶ、日本代表の美しいロッカールーム。SNSでは「他の国との差」「力強い振る舞い」「敬意に満ちている」「もはや驚きはない」「日本から学ぶことは多い」などの反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）