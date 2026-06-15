全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中目黒のピッツァ店『Pizzeria e Trattoria da ISA』です。

ペロリとお腹に入っていく楽しいピッツァ！

「多い日は1日500〜800枚は焼きます」。

ナポリ製の大きな薪窯で店主 山本尚徳さんの焼く姿が見える店内は、明るく、活気にあふれ、まさしくナポリの下町にあるピッツェリアのよう。15年愛された店舗から2024年、目黒川沿いに移転。席数も増えて賑わっている。

パンナ・コット・エ・マイス2970円

『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』パンナ・コット・エ・マイス 2970円

「山本さんは料理人でもあったので、料理メニューも楽しく、おいしいです」（書籍『ピッツァ職人』著者：井川直子さん）

『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』店主 山本尚徳さん

店主：山本尚徳さん「ワイワイ楽しく ピッツァってそういうものです」

ナポリの名店『イル ピッツァイオーロ デル プレジデンテ』で修業。2007、2008年とナポリの世界ピッツァ選手権で2年連続世界一に。翌年も入賞し、3年連続入賞は史上初。ライブ感抜群のクラシックなピッツァが得意。

【書籍『ピッツァ職人』著者：井川直子さん コメント】

偉大なピッツァ職人だった、故エルネスト・カチャッリさんの晩年の弟子。師の教えを正しく継承するピッツァは、今やナポリでも貴重です。生地とソースが一体化した彼のピッツァはツルッと食べられる。ペロリという言葉は山本さんのためにあります。

『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』

中目黒『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』

［店名］『Pizzeria e Trattoria da ISA（ピッツェリア エ トラットリア ダ イーサ）』

［住所］東京都目黒区青葉台1-14-17

［電話］03-6427-0739

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜22時（21時半LO）

［休日］月、第2・4火（祝日は営業）

［交通］東急東横線ほか中目黒駅西口から徒歩8分

撮影／浅沼ノア、取材／池田一郎

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※画像ギャラリーでは、きのこの旨みや香りが溢れる「フンギ」の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】きのこの旨みとトマトの酸味がたまらない！ 「フンギ」（7枚）