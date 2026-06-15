「ベスト８以上を十分に狙える」オランダ相手に２度追いついた森保Ｊの“総合力”に米大手メディアも仰天「慎重すぎた森保采配が…」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦し、２−２の壮絶ドローに終わった。
拮抗した展開のまま前半を０−０で終えると、後半にゲームは激しく動いた。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
そんな高次元の日蘭決戦に、米大手ネットワーク『ESPN』も熱狂した。「日本がオランダとの劇的な引き分けで、ダークホースとの前評判が本物であることを示した」と伝え、「前回大会でドイツ、スペインを破ったほどの衝撃ではないかもしれない。しかし、オランダ相手に２度のビハインドを追いついた粘り強さは、日本が今大会でベスト８以上を十分に狙える力を持っていることを証明した。主力を欠きながらも勝点１を手にした価値は特大だ」と称賛した。
さらに同メディアは「これまで慎重すぎる采配と批判されることもあった森保一監督だが、最終予選から続ける攻撃的なスタイルを強豪相手にも貫いた」と論じる。そして「堂安と中村をウイングバックに配置し、中村はその積極性を活かして同点ゴールを記録した。一方で守備面では両サイドが苦戦し、特に堂安はガクポとのマッチアップで押し込まれる場面が目立った」と指摘しつつ、「守備とのバランスは今後の課題だが、最大の難敵と目されたオランダ戦で結果を残した以上、森保監督はこの攻撃的な布陣を継続する可能性が高そうだ」と見ている。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。この日の第２試合でスウェーデンがチュニジアを５−１で粉砕し、首位に立った。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
拮抗した展開のまま前半を０−０で終えると、後半にゲームは激しく動いた。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
さらに同メディアは「これまで慎重すぎる采配と批判されることもあった森保一監督だが、最終予選から続ける攻撃的なスタイルを強豪相手にも貫いた」と論じる。そして「堂安と中村をウイングバックに配置し、中村はその積極性を活かして同点ゴールを記録した。一方で守備面では両サイドが苦戦し、特に堂安はガクポとのマッチアップで押し込まれる場面が目立った」と指摘しつつ、「守備とのバランスは今後の課題だが、最大の難敵と目されたオランダ戦で結果を残した以上、森保監督はこの攻撃的な布陣を継続する可能性が高そうだ」と見ている。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。この日の第２試合でスウェーデンがチュニジアを５−１で粉砕し、首位に立った。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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