まるで「飲むシガール」　ヨックモックから新感覚デザート「クーシェ」が東京駅限定で登場

お土産やギフトの定番として長年愛されているヨックモックの代名詞「シガール」。あのバター豊かなサクサクの美味しさを、ストローでゴクゴクと味わえる、新感覚デザートが誕生しました。

クッキーとシェイクを掛け合わせた体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」が、6月19日よりヨックモック東京駅一番街店限定かつ数量限定で発売されます。

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■ カップを握ってラングドシャーを“割る”新感覚の体験型デザート

「飲みものの顔して、デザートです。」というキャッチコピーを掲げた本作は、同社を象徴するシガールから着想を得て開発された、ヨックモック初となる冷たいシェイクスイーツ。

透明なカップの中には、シガールをベースに本作用にアレンジした特製のラングドシャー生地がくるっと巻かれた状態で入っています。その筒の中にヨックモックオリジナルのバニラを使用したなめらかなオリジナルシェイクを注ぎ込み、上部にはふんわりとしたホイップクリームと、ザクザク食感のクランブルクッキーがトッピングされているというリッチな仕様です。

最大の特徴は、飲むだけでなくユーザー自身が手を加える「体験型」である点。そのままストローで吸って異なる食感のレイヤーを楽しんだり、全体を混ぜ合わせることでザクザクな食感となめらかシェイクを楽しむことが可能。コツは「カップを外側からグッと握る」工程にあります。

カップを握ることで中のラングドシャーが心地よく砕け、手作りならではのサックサクな生地となめらかなバニラシェイクが一体となり、まさに「飲むシガール」と呼ぶにふさわしい贅沢なデザートへと変貌を遂げるとのことです。

■ 巨大クーシェやフォトスポットも出現 毎日3回の時間限定販売

この「クーシェ」の発売に合わせ、販売拠点となるヨックモック東京駅一番街店は、“涼しく、楽しいヨックモック体験”をテーマにした夏らしい期間限定ディスプレイへと大胆に模様替えが行われます。

店頭には、思わず写真を撮りたくなる「巨大クーシェ」のオブジェや、購入した商品を手に記念撮影ができる専用のフォトスポットも用意されており、移動の合間のちょっとしたリフレッシュタイムに彩りを添えてくれます。

価格は税込780円。東京駅一番街店のみの限定展開となるだけでなく、数量限定のプレミアムな扱いとなっています。販売時間は毎日11時、14時、17時の1日3回に分けて実施される予定です（※当日の販売状況によって時間が前後・変更となる場合があります）。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061504.html