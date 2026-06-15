【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは風邪の時の薬
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、勝負や争いの度合い、体調を崩した際に役立つアイテム、そして不具合をクリアする手段という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
しれ□□
ね□□まし
かいけ□□く
ヒント：スポーツやビジネスの戦いがものすごくハードで激しい状態。風邪などで体温が上がったときに飲むお薬。そして、トラブルやピンチに陥ったときにそれを乗り越えるための素晴らしい名案を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つさ」を入れると、次のようになります。
しれつさ（熾烈さ）
ねつさまし（熱冷まし）
かいけつさく（解決策）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、競争の激しさをシビアに表現する言葉から、家庭の救急箱にも入っているおなじみの医薬品、さらにはビジネスや日常生活での問題処理を意味する名詞までを網羅しました。共通する「つさ」という響きが、競い合う状況の圧倒的な勢い、体の不調を和らげる知恵、困難を収束させるためのアプローチを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、勝負や争いの度合い、体調を崩した際に役立つアイテム、そして不具合をクリアする手段という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
しれ□□
ね□□まし
かいけ□□く
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正解：つさ正解は「つさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つさ」を入れると、次のようになります。
しれつさ（熾烈さ）
ねつさまし（熱冷まし）
かいけつさく（解決策）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、競争の激しさをシビアに表現する言葉から、家庭の救急箱にも入っているおなじみの医薬品、さらにはビジネスや日常生活での問題処理を意味する名詞までを網羅しました。共通する「つさ」という響きが、競い合う状況の圧倒的な勢い、体の不調を和らげる知恵、困難を収束させるためのアプローチを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)