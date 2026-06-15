ABCテレビ津田理帆アナ、産休から復帰報告「ご無沙汰しております！」 23年6月に第1子妊娠を報告
ABCテレビアナウンサーの公式Xが15日までに更新され、産休中だった津田理帆アナウンサー（31）の仕事復帰を伝えた。
【写真】「だーりほおかえり〜」喜びの声！笑顔の写真添え復帰を伝えた津田理帆アナ
「ご無沙汰しております！仕事復帰しました」とのメッセージを添えて、同局のキャラクター・エビシーのオブジェクトに寄り添い、笑顔を浮かべる津田アナのスナップを投稿した。
津田アナは2017年入社。夕方のニュース情報番組『news おかえり』（月〜金 後3：45）の月曜MCやサブキャスター・フィールドキャスター、ラジオ音楽番組『ABCミュージックパラダイス』（月〜金 後10：00）金曜パーソナリティーなどを務めた。23年6月30日放送の番組で第1子妊娠を報告。妊娠に伴い、同年9月から今年5月末まで産休のため休んでおり、復帰日は5月28日。
津田アナの復帰に「だりほーおかえりなさい」「お仕事への復帰おめでとうございます」「おかえりなさい」「だーりほおかえり〜」と喜びのコメントが寄せられていた。
【写真】「だーりほおかえり〜」喜びの声！笑顔の写真添え復帰を伝えた津田理帆アナ
「ご無沙汰しております！仕事復帰しました」とのメッセージを添えて、同局のキャラクター・エビシーのオブジェクトに寄り添い、笑顔を浮かべる津田アナのスナップを投稿した。
津田アナは2017年入社。夕方のニュース情報番組『news おかえり』（月〜金 後3：45）の月曜MCやサブキャスター・フィールドキャスター、ラジオ音楽番組『ABCミュージックパラダイス』（月〜金 後10：00）金曜パーソナリティーなどを務めた。23年6月30日放送の番組で第1子妊娠を報告。妊娠に伴い、同年9月から今年5月末まで産休のため休んでおり、復帰日は5月28日。
津田アナの復帰に「だりほーおかえりなさい」「お仕事への復帰おめでとうございます」「おかえりなさい」「だーりほおかえり〜」と喜びのコメントが寄せられていた。