「※これは嬉しそうな顔です」落合福嗣、“父の日”にリクエストの品をプレゼント 父・博満氏「これで7人目だ。もうすぐ野球チーム作れるぞ」
声優の落合福嗣と父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）が14日、それぞれ自身のXを更新。今月の「父の日」にちなみ、福嗣が博満氏にプレゼントを送ったことを写真を添えて報告した。
【写真】「※これは嬉しそうな顔です」リクエストの『ウマ娘』フィギュアの箱を手にする落合博満氏
博満氏は「父の日のプレゼントな。リクエストしていたシンボリルドルフをもらったぞ。ありがとうな。これで7人目だ。もうすぐ野球チーム作れるぞ。でも置く所が無くなってきたな」と、人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘』のフィギュアを贈られたことを報告。部屋にところ狭しと並べられた6体のフィギュアも合わせて紹介した。
また福嗣は「#父の日 本番はわいもひろみつも家にいないので今日プレゼント渡したんだけど、喜んでくれてて良かった ※これは嬉しそうな顔です」とつづり、フィギュアの箱を手に“喜んでいる”という表情の博満氏の写真をアップした。
コメント欄では「嬉しそうな顔めっちゃ伝わってくるわー」「9人揃った暁にはぜひ打線を組んでいただきたいです」「落合さんのウマ娘コレクション凄え」「すごく嬉しそうですね」「三冠王(×3)が三冠馬のフィギュアを買っている...」「私も集めていたけど、このサイズは置き場苦労しますよね」などの声が寄せられている。
【写真】「※これは嬉しそうな顔です」リクエストの『ウマ娘』フィギュアの箱を手にする落合博満氏
博満氏は「父の日のプレゼントな。リクエストしていたシンボリルドルフをもらったぞ。ありがとうな。これで7人目だ。もうすぐ野球チーム作れるぞ。でも置く所が無くなってきたな」と、人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘』のフィギュアを贈られたことを報告。部屋にところ狭しと並べられた6体のフィギュアも合わせて紹介した。
コメント欄では「嬉しそうな顔めっちゃ伝わってくるわー」「9人揃った暁にはぜひ打線を組んでいただきたいです」「落合さんのウマ娘コレクション凄え」「すごく嬉しそうですね」「三冠王(×3)が三冠馬のフィギュアを買っている...」「私も集めていたけど、このサイズは置き場苦労しますよね」などの声が寄せられている。