「※これは嬉しそうな顔です」落合福嗣、“父の日”にリクエストの品をプレゼント 父・博満氏「これで7人目だ。もうすぐ野球チーム作れるぞ」

「※これは嬉しそうな顔です」落合福嗣、“父の日”にリクエストの品をプレゼント 父・博満氏「これで7人目だ。もうすぐ野球チーム作れるぞ」