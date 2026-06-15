俳優の福本莉子と菅生新樹が１５日、東京・渋谷で行われた出演する２８日スタートのＮＨＫのプレミアムドラマ「勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜」（ＢＳ、後１０・００）の取材会に出席。サッカー好きの福本は早朝のＷ杯の日本−オランダをテレビ観戦し、興奮気味に語っていた。

日本の初戦となるオランダ戦について「私は見ました。（朝の）４時半ぐらいに起きて。今日は一日中取材があるので大丈夫かなと思ったんですけど、４年１度だし見なきゃなと思って」と笑顔で語った。

ただ、ハイライトで見て大興奮だった菅生は、福本のテンションに「意外と盛り上がってない？」とツッコむと、「いやいやいやいや、盛り上がってますよ！朝はＷ杯で頭がいっぱいでしたけど、切り替えないといけないので」と大反論だ。

これに菅生は「僕はハイライトだけ見て、勝手にテンション上がって。朝一で現場に来たときには『スゴかったですね、中村敬斗』って。ビックリしましたよ。全然、見てない雰囲気だったじゃないですか。まさか見ているとは思ってないんで」と驚いた様子だ。

福本は「見ましたよ！ガッツリ、２時間。熱い朝でした」と強調。中村敬斗のゴールには「スゴかったです。まさか、あそこからゴールを入れるなんて」と、早朝の気持ちがよみがえったかのように興奮気味に語った。