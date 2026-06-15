関東は雨 東京は4月並みの気温に

きょうは関東で雨が降ったり止んだりの天気が続くでしょう。一方、北日本や西日本は日の差す所もありますが、変わりやすい天気になりそうです。特に東北北部では大気の状態が不安定になるため、局地的な激しい雨や雷雨にご注意ください。西日本は山沿いや内陸中心に、にわか雨の所があるでしょう。日中は海からの冷たい空気が流れ込む関東で、平年より気温が低くなります。東京はきのうより6℃低い、21℃で4月並みの予想です。

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各地の予想最高気温

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：16℃

青森 ：23℃ 盛岡：24℃

仙台 ：24℃ 新潟：28℃

長野 ：24℃ 金沢：28℃

名古屋：27℃ 東京：21℃

大阪 ：28℃ 岡山：28℃

広島 ：30℃ 松江：29℃

高知 ：27℃ 福岡：29℃

鹿児島：27℃ 那覇：26℃

今週は梅雨前線が列島に北上

あすからは梅雨前線が次第に西から北上します。あすは九州南部など西日本の太平洋側でくもりや雨になるでしょう。関東など東日本は晴れる所が多くなりますが、水曜日午後から木曜日にかけて次第に雨の範囲が広がる見込みです。その後は各地で梅雨らしいすっきりしない天気が続きそうです。