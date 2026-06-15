元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）がNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）に出場中のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）と会話した過去について語った。

番組ではW杯に出場しているスーパースターとして世界最多6回目の出場となるメッシを紹介。澤さんはメッシの魅力を問われ「細かいタッチのドリブルがやっぱり凄いですし」と力説した。

続けて「もうメッシが存在しているだけでね、アルゼンチン全体の士気が上がる、やっぱりそれほどのアルゼンチンのレジェンドですよね」と絶賛した。

MCの「博多華丸・大吉」博多大吉は「メッシさんと（クリスティアーノ・）ロナウドさんが6回（出場）で凄いって言ってたけど、澤さんも6回出場している」と話を振り、澤さんは「いやもう全然」と謙遜した。

さらにメッシと面識があると振られ、表彰式での2ショットが紹介されると「FIFAの年間最優秀選手賞（バロンドール）の時です」と澤さん。

「当時はメッシ選手、そこまで英語が得意ではなかったので、通訳の方を介してお話をさせていただいたんですけれど」と振り返り、「まあでもメッシ選手のご家族だとか、奥さまだとかも非常にフレンドリーな感じで」とほほ笑んだ。