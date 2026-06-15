陸上の愛知・名古屋アジア大会日本代表内定選手会見が１５日、名古屋市内のホテルで行われた。１４日まで行われた日本選手権で高校生初優勝を果たした男子４００メートル障害の後藤大樹（洛南高）は「日本選手権では、夢を見ているような気持ちで今も実感は湧かないままでいるが、記録がついてくれば実感が湧くと思って楽しみに頑張りたい」と力を込めた。

日本選手権の１３日の予選では４８秒３１をマークしＵ−２０日本記録を樹立した。１４日の決勝では４８秒０９でゴールし、Ｕ−２０日本新記録を再び更新。今大会より低いハードルを用いて競われるＵ−１８の世界最高より速く走った。

予選後は顧問の柴田博之先生に、『うなぎ特上』をごちそうしてもらった後藤。優勝したごほうびも楽しみにしていたというが、「さっそうとかえってしまった…」と苦笑い。しかし、「母と祖母と焼き肉屋に行って、いっぱい食べさせてもらった」と満足げな表情で語った。

アジア大会代表となり、サンライズレッドのジャージーに袖を通した。「やるからには、一番上を目指して皆さんをびっくりさせられたら。自分自身も楽しめたら。（観客を）楽しませる、エンタメ性もある選手になりたい」と、最高の走りをすることを誓った。