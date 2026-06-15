約2年2カ月ぶりの完全体！Red Velvet、8月カムバックを電撃発表　ファンコンサートも開催へ

ガールズグループRed Velvetが、8月に完全体でカムバックする。

6月15日、所属事務所のSMエンターテインメントによると、Red Velvetは8月に新アルバムをリリースすることを決定した。

【写真】スルギのいとこが死去、生前の2ショット

2024年6月に発売した『Cosmic』以来、約2年2カ月ぶりとなる完全体での新作アルバムとなる。

また同日、Red Velvetの公式ファンクラブコミュニティおよびSNSを通じて、「2026 Red Velvet FAN-CON〈ADay in Red & Velvet〉」の日程が記載されたポスター画像がサプライズ公開された。

今回のファンコンサートは、8月1日18時と2日16時の2日間にわたり、ソウル・高麗大学校化汀（ファジョン）体育館で開催される。Red Velvetならではの幅広い音楽性を凝縮した完成度の高いステージはもちろん、メンバーたちのバラエティセンスや抜群のチームワークを楽しめる多彩なコーナーも用意される予定だという。

（画像提供＝SMエンターテインメント）

特に、公演初日の8月1日はRed Velvetのデビュー記念日にあたり、その意味をさらに特別なものにしている。

デビュー12周年を迎える当日、久しぶりに完全体でファンと再会する場となるだけに、これまで以上に意義深い記念イベントとなりそうだ。

（記事提供＝OSEN）