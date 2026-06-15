

高松工芸／平田統也 選手（2年）

香川県高校総体の競泳。注目は、6月の日本選手権で50m背泳ぎで3位に入った高松工芸の平田統也です。

4×200mのフリーリレーでは第1泳者を務めると、2位以下を大きく引き離して2人目につなぎます。

すると、高松工芸は7分39秒87の香川県新記録でフィニッシュ。

1人目の平田の記録、1分52秒15も200m自由形の香川県新記録となりました。

（高松工芸／平田統也 選手［2年］）

「8継（4×200mリレー）で県記録を出そうと、顧問からもコーチからも言われていたので。自分が1分52秒を出してチームの流れを作っていこうと思っていたので、52秒台を出せて良かった」

1週間前の日本選手権の疲れもあったという平田ですが、県総体では100m自由形と背泳ぎの個人種目と3つのリレーに出場していずれも優勝。大会5冠を達成しました。

飛込競技には高松工芸3年の唐渡友唯が出場。

2025年のインターハイでは高飛込で4位と、あと一歩で表彰台を逃しました。

県総体の出場は1人だけでしたが、全国に向けて手ごたえを感じたようです。

（高松工芸／唐渡友唯 選手［3年］）

「冬場にやってきたことが安定して出せたかなと思う。高飛込で去年より種目の難易度を上げられたんですけど、まだ成功する確率が低いのでそこを直していきたいと思います。インターハイでトップ目指して頑張ってます」