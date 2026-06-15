【書評】『増補改訂 私が原発を止めた理由』／樋口英明・著／旬報社／1760円

【評者】堤 未果（国際ジャーナリスト）

国富の喪失とは何だろう。2014年に関西電力大飯原発に、「人格権」に基づく運転差し止め判決を下した、樋口英明元福井地裁裁判長は、こう断言する。「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富……これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失だ」。通常裁判官は、自ら下した判決を語らない。そんな暗黙のルールを破り、樋口氏がその判決の根拠を理論的に告発した『私が原発を止めた理由』は、稀有で記念碑的一冊だ。

巨大地震予知が不可能なこの国で、ひとたび事故が起きれば、人々の営みや豊かな国土は一瞬で奪われる。だが原発の耐震基準が一般住宅より遥かに低いという衝撃的事実や、当時「東日本壊滅」という惨事が、文字通り首の皮一枚で回避された奇跡について、一体どれほどの国民が知らされているだろう？ 裁判所は原発の本当の危険性について判断していない、リアリティをもって想像すべきという樋口氏の指摘は、〈事前救済〉という司法本来の役割を体現している。

戦後、日本社会と政治が追い求めてきたのは、経済合理性という大義名分のもと、人命や安全を「コスト」として天秤にかける新自由主義的論理だった。現政権が進める、原発回帰や老朽原発の運転延長政策は、過去の凄惨な教訓を忘れ去り、この国を再び「棄民のディストピア」へと突き動かす暴挙に他ならない。「極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題とを並べた議論の当否を判断すること自体、法的には許されない」という判決の一文には、原発事故で故郷を失った人々に寄り添う誠実さと、法の精神が見え隠れする。日本を愛し、国富を守ろうと尽力する、真の保守を思わせる貴重な書。再稼働の賛否に関わらず、すべての国民に読んでほしい。

※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号