【書評】『渋谷カルチャー考現学 稀代の編集家・橋本徹（SUBURBIA）ライフ・ヒストリー』／原 知章・著／DU BOOKS／2970円

【評者】松尾 潔（音楽プロデューサー・作家）

「渋谷系」という言葉が人口に膾炙した90年代、橋本徹は明らかに特別な存在だった。編集者、選曲家、DJ、カフェオーナー。感性の鋭さ、編集能力の高さ、どこか超然とした佇まい。藤原ヒロシと並び、カルチャーそのものを更新した人物だろう。だが、その「人となり」が語られる機会は驚くほど乏しかった。

本書は、そんな橋本徹のライフヒストリーを膨大な対話を通して浮かび上がらせる一冊である。著者は早稲田大学教授で文化人類学者の原知章。橋本を単なる選曲家やカフェ店主ではなく、「編集家」として捉える。文化とはゼロから生まれるのではなく、既存の要素を出会わせ、組み替え、接続することで生まれる――その視点が全編を貫く。

読み始めてまず驚かされるのは、橋本の幼少期だ。昆虫図鑑を自作し、世界地図や路線図に没頭し、幼稚園児の頃から新聞を「読む」というより「見る」。神童という言葉が大げさではない。だが興味深いのは、その早熟さが単なる知識欲ではなく、「並べる」「分ける」「つなげる」という後年の編集感覚へ自然に進化していることだ。

橋本は、ビジネスの拡大そのものには、さほど執着してこなかった人にも見える。そのかわり彼は、父権主義や合理主義、経済至上主義とは距離を取りながら、趣味や感性の持続に人生を捧げてきた。だからこそ彼の仕事には、時代を超えて残る空気が宿るのだろう。実際、『Free Soul』シリーズをはじめ、橋本が手がけたコンピレーションは400枚近くに及ぶという。

本書は「渋谷系」回顧録ではない。ひとりの人間の感性がどう形成され、都市文化へ接続されていったかを丹念に辿る評伝である。読み終えたあと、読者は考えを巡らせている自分にふと気づくはずだ。自分自身の嗜好や感性は、どんな出会いと編集の積み重ねによって形づくられてきたのか、と。

※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号