

目黒蓮（Snow Man）

ブルガリ アンバサダーの目黒蓮（Snow Man）が、「ブルガリ 心斎橋」オープンを祝して、メッセージを贈った。

【写真】目黒蓮（Snow Man）着用ジュエリー

壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ心斎橋」を6月13日にオープンした。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現している。店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能してもらい、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなく体験できる。

■目黒蓮コメント

ブルガリ 心斎橋オープンおめでとうございます。 ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います。ブルガリならではの世界観とクラフツマンシップを存分に感じられる素敵なブティックになっているかと思います。 僕もブルガリ 心斎橋に行くのを心から楽しみにしています。 これから多くの方々に愛される場所となりますように。