Aぇ！groupの末澤誠也（31）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。メンバーの正門良規（29）の悩みに直球すぎるアドバイスを授けた。

同番組で「メンバーへ言っておきたいこと」として、小島健は正門に対し「料理上手アピールもうやめたら」を挙げた。小島は「ほんまに料理がめちゃくちゃ上手なんですよ」と絶賛しつつも、同グループの関連番組以外では「仕事につながっていない」と指摘した。

またイジることで「ホンマに落ち込んで嫌がる」といい、「ツッコんでくれへん」と寂しがる小島は、その面倒くささから本人に「あきらめたら？」と伝えているという。

これを受けてMCの「ハライチ」澤部佑が「すぐに仕事が来そうだけど」とフォローを入れたが、末澤は「料理がうまいだけ」とバッサリ。「呼ばれるとしたら、料理がうまいプラス何か1個面白くないと」と仲の良さゆえの“正論”をぶちかますと、澤部の相方・岩井勇気は「厳しいな」と苦笑いした。

さらに「料理がうまいだけやったら、もっとうまい人もいる」という末澤に、渋い表情の正門は「そもそもグループって、メンバー込みで応援してくれるもの。“みんなで盛り上げてくれよ”みたいなところもある」と反論。直前のトークで、陽キャがいないというメンバーの控え室での静かな様子を明かしていた正門は、「そら楽屋でしゃべらんわ」と笑わせた。

そして正門の手料理写真が登場すると、「おいしそう」との声が上がる一方、思わず澤部は「レシピ本とかでも何万回も見たことがある写真」とツッコミ。フリーアナウンサーの神田愛花は「おでこを出してみたら？」と謎のアドバイスを授けたが、澤部の「ソロ曲で歌詞がレシピになってるのを」というアイデアには、正門は「それはたしかに、デビューしたからこそできる」と前向きな様子を見せていた。